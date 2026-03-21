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聖蓋博燈會/赤鬼太鼓21日登場 12人打出活力節奏

記者張庭瑜/洛杉磯報導
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赤鬼太鼓於排練中展現整齊有力的擊鼓動作，團員以強烈節奏傳達太鼓藝術魅力。（Michael Naishtut提供）
赤鬼太鼓於排練中展現整齊有力的擊鼓動作，團員以強烈節奏傳達太鼓藝術魅力。（Michael Naishtut提供）

南加州年度文化盛事「2026聖蓋博燈會」將於21日及22日在聖蓋博市歷史悠久的Mission街區熱鬧登場，活動由世界日報洛杉磯社與聖蓋博市政府共同主辦。本屆燈會將迎來日本和太鼓團體「赤鬼太鼓」（Akaoni Daiko）獻藝，為觀眾帶來充滿活力的跨文化打擊樂演出。

赤鬼太鼓負責人Michael Naishtut表示，他曾旅居日本長達20年，並在當地開始學習和太鼓。赤鬼太鼓的練習基地設於太陽谷（Sun Valley）的日本社區中心（Valley Japanese Community Center）。返美後，Naishtut在南加州持續推廣這項藝術，目前在蒙特利公園、阿罕布拉及亞凱迪亞均設有課程，並將於25日起在聖瑪利諾社區中心新開設班級，歡迎各年齡層民眾報名參加。

赤鬼太鼓預計於21日下午4時15分至4時45分登台演出，屆時將由共約12位核心團員和學員聯合上陣，演出約五、六首曲目。Naishtut旗下學員團體名為「元氣太鼓」（Genki Taiko），「元氣」（Genki）在日文中意指健康、活力與歡樂，正是他希望傳遞給觀眾的感受。他表示，每次演出都希望讓台下觀眾感受到打太鼓的樂趣與能量。

赤鬼太鼓參與新春活動演出，以震撼鼓聲帶動現場氣氛。（Michael Naisht...
赤鬼太鼓參與新春活動演出，以震撼鼓聲帶動現場氣氛。（Michael Naishtut提供）

赤鬼太鼓成員與學員同台演出，透過整齊鼓聲與肢體律動，呈現活力十足的舞台效果。（M...
赤鬼太鼓成員與學員同台演出，透過整齊鼓聲與肢體律動，呈現活力十足的舞台效果。（Michael Naishtut提供）

日本 世界日報

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