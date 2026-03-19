洛縣警月入2萬？ 長期勒索遭判刑

洛縣警局官員涉嫌加密貨幣勒索案。（示意圖，取自洛縣警局）

CBS電視台報導，多名洛縣 警局（LASD）官員涉嫌加密貨幣 勒索案。其中，44歲的前警員科博格（Michael David Coberg）去年9月承認一項共謀勒索罪與一項侵犯人權共謀罪，遭判處超過五年聯邦監禁，且需賠償12萬7000美元。

根據聯邦司法部 ，2021年期間，時任洛縣警局的科博格，與25歲加密貨幣商人伊扎（Adam Iza）勾結。檢方指出，伊札每月至少支付科博格2萬美元作為報酬，科博格不僅協助他勒索競爭對手，且安排用「涉嫌非法持有毒品」逮捕另一名對手。

檢察官在量刑備忘錄中指出，科博格曾宣示維護美國憲法及法律，然而他背叛誓言，辜負了他誓言要保護的人民，濫用警徽賦予他強大權力，這樣做的動機其實相當常見，就是貪婪。

司法部指出，科博格與另一名洛縣警員卡德曼（Christopher Michael Cadman）2025年9月與伊札共謀，指示一名對手的前女友說服他飛往南加州見面並一起吸毒。該名對手抵達洛杉磯國際機場後，由另一名共犯接送取得毒品，在前往派拉蒙（Paramount）的途中，一名洛縣警員進行交通攔檢。

檢方稱，科博格和卡德曼向執法單位謊稱線人舉報，藉此讓警方攔查，該名警官逮捕受害者時，科博格駕車經過現場，伊札坐在後座拍照錄影。大約一個月後，2021年10月，科博格接走伊札的另一名競爭對手並進行問訊。

檢方補充，在科博格看管該名受害者期間，伊扎要求對方向其銀行帳戶轉帳12萬7000美元且錄製影片。隔日，科博格繼續審訊受害者。之後科博格將伊札和受害者帶往伊札家中的射擊場，伊札在那用槍威脅受害者，要求其商業夥伴轉帳。

據悉，科博格是多名涉入此案並認罪的前洛縣警局警官之一，卡德曼去年也已認罪。司法部表示，伊札自2024年9月以來一直被警方關押，他同樣認罪，預計幾個月內判刑。

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