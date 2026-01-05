推廣柔力球 爾灣華裔發起邀請賽

柔力球是一項強調身體協調與節奏控制的低衝擊運動。（王汝佳提供）

美國柔力球邀請賽（FlowBall USA Invitational Irvine）日前在爾灣 舉辦，由柔力球華裔 推廣者王汝佳（Rujia Wang）發起，透過結合賽事與體驗教學的方式，向當地社區介紹柔力球這項強調身體協調與節奏控制的低衝擊運動，吸引社區居民到場觀摩與參與。

根據資料，柔力球是一項結合太極、武術與球類運動的新興運動，使用特製的軟面球拍，透過「迎、納、引、拋」的連續弧形動作，將球「黏」在拍面上，可單人、雙人或多人對打、表演。

美國柔力球邀請賽於南海岸中華文化中心場地舉行，並獲與該中心長期合作的BK Dragon Wushu Academy提供專業支援。現場規畫了比賽區與體驗區，由裁判團隊依規則進行評分與裁決，志工協助報到檢錄、秩序維護及體驗教學。

王汝佳表示，希望透過「正式賽事結合大眾體驗」的方式，讓更多美國社區居民能夠理解並持續參與柔力球運動。

主辦單位表示，活動特別邀請國家級社會體育指導員到場，進行技術交流與示範，透過動作講解、節奏練習與要點提示，協助參與者理解柔力球對動作連貫性與節奏掌控的要求。觀眾觀摩後亦參與體驗教學，不少首次接觸柔力球的民眾表示，該運動對關節 衝擊較小、上手容易，兼具趣味性與持續練習的吸引力。