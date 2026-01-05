我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

推廣柔力球 爾灣華裔發起邀請賽

爾灣訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
柔力球是一項強調身體協調與節奏控制的低衝擊運動。（王汝佳提供）
柔力球是一項強調身體協調與節奏控制的低衝擊運動。（王汝佳提供）

美國柔力球邀請賽（FlowBall USA Invitational Irvine）日前在爾灣舉辦，由柔力球華裔推廣者王汝佳（Rujia Wang）發起，透過結合賽事與體驗教學的方式，向當地社區介紹柔力球這項強調身體協調與節奏控制的低衝擊運動，吸引社區居民到場觀摩與參與。

根據資料，柔力球是一項結合太極、武術與球類運動的新興運動，使用特製的軟面球拍，透過「迎、納、引、拋」的連續弧形動作，將球「黏」在拍面上，可單人、雙人或多人對打、表演。

美國柔力球邀請賽於南海岸中華文化中心場地舉行，並獲與該中心長期合作的BK Dragon Wushu Academy提供專業支援。現場規畫了比賽區與體驗區，由裁判團隊依規則進行評分與裁決，志工協助報到檢錄、秩序維護及體驗教學。

王汝佳表示，希望透過「正式賽事結合大眾體驗」的方式，讓更多美國社區居民能夠理解並持續參與柔力球運動。

主辦單位表示，活動特別邀請國家級社會體育指導員到場，進行技術交流與示範，透過動作講解、節奏練習與要點提示，協助參與者理解柔力球對動作連貫性與節奏掌控的要求。觀眾觀摩後亦參與體驗教學，不少首次接觸柔力球的民眾表示，該運動對關節衝擊較小、上手容易，兼具趣味性與持續練習的吸引力。

美國柔力球邀請賽日前在爾灣舉辦，該比賽由柔力球華裔推廣者王汝佳發起。（王汝佳提供...
美國柔力球邀請賽日前在爾灣舉辦，該比賽由柔力球華裔推廣者王汝佳發起。（王汝佳提供）

華裔 關節 爾灣

上一則

穗城校友會百人齊聚 新理監事就職

下一則

南加男住處藏失竊貨櫃 價值逾20萬

延伸閱讀

爾灣華裔高中生 建微型賽車團隊遠征新加坡

爾灣華裔高中生 建微型賽車團隊遠征新加坡
AJSOCAL安那罕橙縣新總部、社區中心開幕 服務網絡擴大

AJSOCAL安那罕橙縣新總部、社區中心開幕 服務網絡擴大
1月3及4日中美經濟與投資前瞻講座，分別在聖蓋博與爾灣舉行

1月3及4日中美經濟與投資前瞻講座，分別在聖蓋博與爾灣舉行
稱眼睛能變藍 醫療公司聲請破產保護

稱眼睛能變藍 醫療公司聲請破產保護
爾灣警創意抓賊 社媒幽默通緝意外收穫線索

爾灣警創意抓賊 社媒幽默通緝意外收穫線索
南加爾灣警創新絕招抓賊奏效 盜竊案下降

南加爾灣警創新絕招抓賊奏效 盜竊案下降

熱門新聞

2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
根據富國銀的分析，消費者可考慮提前補齊生活必需品，尤其是家居用品，相關商品價格預計在2026年初出現上漲。（示意圖取自Pexels）

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

2025-12-30 14:39
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

2025-12-27 19:40
華人一家在美旅行，財物被偷，無法回家。(示意圖取自Pexels)

華人赴美旅行 餃子館用餐行程全泡湯「家也回不去了」

2025-12-30 20:36
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾創下歷史新高。(美聯社)

華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」

2026-01-01 20:53

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班