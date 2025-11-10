全華人女團A20 MAY 洛城首張EP試聽會

我的頻道

記者劉子為/洛杉磯報導
華人成員的新興女團A20 MAY於10月底在洛杉磯舉行新專輯「PAPARAZZI ARRIVE」發布與試聽會，吸引眾多粉絲與音樂圈人士到場。活動現場氣氛熱烈，觀眾組成多元，除亞裔外，也可見白人與拉丁裔面孔。

A20 MAY由韓流音樂製作人李秀滿（Lee Soo-man）監製，成員包括三名中國人和兩名美籍華人。本次推出的「PAPARAZZI ARRIVE」是她們的首張EP專輯，收錄14首作品，曲風涵蓋流行與電音元素，並以中、英文版本發行。

當晚活動除表演環節外，也設有拍照與互動區，現場特別布置與專輯概念呼應的拍照空間，讓粉絲能合影留念；另一側則規劃高品質視聽體驗區，供觀眾完整欣賞新曲與影像內容。

A20 MAY在現場演唱多首作品，包括出道前的代表作與本次新專輯曲目。五位成員展現出舞台默契與整齊動作，觀眾反應熱烈，不少人舉起手機拍攝記錄。

來自阿罕布拉市的華人粉絲Wendy表示，她平時比較關注亞洲女團動態，這次聽說有新人女團在洛杉磯演出，還都是華人成員，所以特地購票入場。「原本只是抱著湊熱鬧的心情來看看，沒想到現場唱跳都很棒，互動也很自然，」她說，「希望這些中國妹妹能在國際舞台上發光發亮。」

活動結束後，粉絲在場外停留交流，氣氛持續熱烈。A20 MAY在試聽會結束後還參與了環球影城閃現表演、亞裔名人堂頒獎禮等活動。

