我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

年長者打匹克球眼部傷害激增 專家建議配戴護目鏡防意外

編譯組/綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
匹克球（Pickleball）運動老少咸宜，近年在全美迅速竄紅。（美聯社）
匹克球（Pickleball）運動老少咸宜，近年在全美迅速竄紅。（美聯社）

ABC 7電視台報導，近年匹克球（Pickleball）在全美迅速竄紅，但隨著這項快節奏運動的流行，相關運動傷害也同步攀升，特別是在50歲以上的球員之間，嚴重的眼部傷害，呈明顯上升趨勢。

加州的格蘭岱Adventist醫療中心急診醫學專家卡迪略（Dr. Anthony Cardillo）說：「人們在比賽中常因跌倒受傷，也有許多肩部損傷病例。現在看到很多『匹克球肘』（Pickleball Elbow），那是由於頻繁、快速揮拍所造成。」

來自格蘭杜拉（Glendora）的迪（Anne Ruby Dee）一個月前接觸匹克球，不久便因試圖接球時扭傷膝蓋而受傷。她說：「我當時為救球扭到膝蓋，現在仍在冰敷中。」

卡迪略指出，除肌肉與關節損傷外，另一類傷害也正在迅速增加–眼部外傷。

他說：「我們遇到越來越多眼部受傷的案例，常見的情況是被球或球拍直接擊中臉部。」

根據「美國醫學會眼科學期刊（JAMA Ophthalmology）」的最新研究，2024年全美估計有1250起匹克球相關眼部傷害，自2005年以來，累計已超過3000起。研究指出，2021年至2024年，每年約新增400起病例。

研究也顯示，50歲以上球員約占所有眼部傷害案例的70%，可能與年齡增加導致的肌肉力量、骨密度及平衡能力下降有關。大多數受傷源於被匹克球或球拍擊中，或因跌倒所致。

卡迪略提醒：「許多球員在揮拍時不夠小心，容易打到隊友或被球擊中。這項研究提醒大家提高警覺，建議配戴運動護目鏡以避免眼部傷害。」

儘管如此，迪並未放棄這項運動。她表示，不確定是否會在比賽時戴護目鏡，但膝蓋受傷並未阻止她參加即將在拉肯亞達鄉村俱樂部（La Canada Country Club）舉行的「Posh匹克球錦標賽」。

「我真的很享受匹克球，」她說，「我的丈夫、孩子和朋友們都很喜歡。這項運動帶來很多樂趣。」

匹克球（Pickleball）在全美迅速竄紅。（示意圖取自Pexels）
匹克球（Pickleball）在全美迅速竄紅。（示意圖取自Pexels）

加州 南加 關節

上一則

道奇隊西裔粉絲 新生兒取名「大谷」

下一則

她11歲站街 被救後屢次重回賣淫

延伸閱讀

大腦變化在「失智症狀」出現前20年就開始 平時做5事降低風險

大腦變化在「失智症狀」出現前20年就開始 平時做5事降低風險
55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心

55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心
小心 年長者打匹克球 這項損傷激增

小心 年長者打匹克球 這項損傷激增
4類衣物與紡織品 洗衣專家：適合熱水清洗

4類衣物與紡織品 洗衣專家：適合熱水清洗
聯準會再降息 4招最大化利息收入

聯準會再降息 4招最大化利息收入
大裁員接二連三 專家建議4步驟應對挑戰

大裁員接二連三 專家建議4步驟應對挑戰

熱門新聞

理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
進入11月意味著感恩節和聖誕節假日降至，在萬物皆漲的當下，好市多會員們充分利用會員福利。（記者張宏／攝影）

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

2025-11-01 18:21
2016年周凱紅翻修廚房時，櫻花剛推出B53型號，她第一眼就被其顏值吸引。（周凱紅提供）

櫻花牌油煙機擁4大優點 消費者讚：「不壞絕對不換」

2025-11-01 02:17
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
好市多推出秋冬十大超值好物。（記者邵敏／攝影）

好市多推出秋冬限時優惠 10大超值好物別錯過

2025-11-03 15:53
洛杉磯華人餐館老闆被ICE抓捕，將被前送到非洲。（示意圖取自Unsplash.com）

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

2025-11-04 20:32

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？