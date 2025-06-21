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律師鄭博仁：已雇非法勞工 雇主陷兩難

記者張宏／洛杉磯報導
律師鄭博仁指出，勞工不管身分是否合法，在加州都享有同等權利。（記者王若然／攝影）
律師鄭博仁指出，勞工不管身分是否合法，在加州都享有同等權利。（記者王若然／攝影）

勞工不管身分是否合法，在加州都享有同等權利。律師鄭博仁表示，雖然聯邦政府在審查公司是否雇用非法移民，但在加州，移民身分不會帶入勞資糾紛案件，雇主也不能因為其種族和身分去解雇員工。

南加部分華人雇主雇用非法勞工，有人因擔心最近移民局掃蕩非法勞工，計畫解雇他們。律師鄭博仁表示，加州法律保護勞工，即使是非法勞工，也享有同等保護。一些非法勞工雖然沒有社安號，但有ITIN（聯邦稅務局批准發放的號碼），等同社安號。雇主解雇員工的原因，不能是其種族和身分，如果雇主已雇用非法勞工，依其身分為由解雇不合法，將其留在公司也不合法，這就導致法律和實際操作的兩難和矛盾。

他表示，很多民選官員沒有當過老闆和員工，導致其理想不接地氣。其實現在很多公司，尤其是華人物流行業，會請第三方公司協助聘用員工，如對方沒有合法雇用勞工，公司業主就容易被外包員工和政府提告，這是很普遍的案件。很多華人公司生意很大，但是官員在做決策時，有時存在一些偏見，認為有的華人做生意喜歡擦邊法律灰色地帶。他認為，華人老闆和代表雇員的律師，都必要站出來發聲，走入政治圈，在官員做政治決策時，能表達自身訴求與捍衛權益。

華人 非法移民 加州

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