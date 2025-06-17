羅蘭岡Novo公寓被非營利組織收購 將轉型平價住宅

位於聖蓋博谷羅蘭岡的Novo公寓，近日由非營利組織Community HousingWorks收購，未來將轉型為平價住宅。（截圖自谷歌地圖）

根據加州 「區域住房需求分配」（RHNA）指標，洛杉磯 縣在2021至2029年規畫期間需新增約9萬個住房單元將現有住宅轉型為可負擔房，是實現目標的可行途徑之一。近期，位於聖蓋博谷羅蘭岡 的Novo公寓即由一家非營利組織收購，未來將改造為可負擔房，為緩解住房壓力邁出一步。

據L.A. Business First報導，總部位於聖地牙哥的非營利機構Community HousingWorks，以3830萬元向地產公司Stratford Partners購入這棟擁有126戶的公寓，地址位於Fullerton Road 1940號。該機構計畫將原本以市場價格出租的住宅，改為對低收入家庭友善的平價住房。

Novo公寓建於1974年，提供一房與兩房單位，單戶面積約700至850平方英尺。社區設施齊全，包括24小時健身房、室內停車位、游泳池與按摩池、戶外躺椅、庭院休憩區、社區廚房及用餐空間等。Novo公寓地理位置優越，周邊有豐富的娛樂休閒選擇，包括零售商店、電影院、健身中心、百貨公司和餐廳，以及華人喜愛的夏巴龍公園（Schabarum Regional Park）等戶外活動場所。

類似Novo這類100%平價住宅社區，在洛杉磯「行政命令1號」（ED 1）政策下可享行政審核加速通道，以利盡快動工。根據加州住房合作組織（California Housing Partnership Corporation）資料，目前羅蘭岡僅有三處此類平價住宅社區，分別為Alhambra House（18345 Aguiro Street）、Rowland Heights Apartments（1945 South Batson Avenue）及Palms Apartments（1920 South Batson Avenue），被收購的Novo公寓緊鄰Rowland Heights Apartments。