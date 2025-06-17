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羅蘭岡Novo公寓被非營利組織收購 將轉型平價住宅

記者趙健/綜合報導
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位於聖蓋博谷羅蘭岡的Novo公寓，近日由非營利組織Community HousingWorks收購，未來將轉型為平價住宅。（截圖自谷歌地圖）
位於聖蓋博谷羅蘭岡的Novo公寓，近日由非營利組織Community HousingWorks收購，未來將轉型為平價住宅。（截圖自谷歌地圖）

根據加州「區域住房需求分配」（RHNA）指標，洛杉磯縣在2021至2029年規畫期間需新增約9萬個住房單元將現有住宅轉型為可負擔房，是實現目標的可行途徑之一。近期，位於聖蓋博谷羅蘭岡的Novo公寓即由一家非營利組織收購，未來將改造為可負擔房，為緩解住房壓力邁出一步。

據L.A. Business First報導，總部位於聖地牙哥的非營利機構Community HousingWorks，以3830萬元向地產公司Stratford Partners購入這棟擁有126戶的公寓，地址位於Fullerton Road 1940號。該機構計畫將原本以市場價格出租的住宅，改為對低收入家庭友善的平價住房。

Novo公寓建於1974年，提供一房與兩房單位，單戶面積約700至850平方英尺。社區設施齊全，包括24小時健身房、室內停車位、游泳池與按摩池、戶外躺椅、庭院休憩區、社區廚房及用餐空間等。Novo公寓地理位置優越，周邊有豐富的娛樂休閒選擇，包括零售商店、電影院、健身中心、百貨公司和餐廳，以及華人喜愛的夏巴龍公園（Schabarum Regional Park）等戶外活動場所。

類似Novo這類100%平價住宅社區，在洛杉磯「行政命令1號」（ED 1）政策下可享行政審核加速通道，以利盡快動工。根據加州住房合作組織（California Housing Partnership Corporation）資料，目前羅蘭岡僅有三處此類平價住宅社區，分別為Alhambra House（18345 Aguiro Street）、Rowland Heights Apartments（1945 South Batson Avenue）及Palms Apartments（1920 South Batson Avenue），被收購的Novo公寓緊鄰Rowland Heights Apartments。

此外，鄰近地區也有多處平價住宅項目，包括位於西柯汶那Valley Boulevard 2775號的Mountain Shadows公寓、核桃市Calle Baja Drive 3449號的Gabriel House，以及哈岡South Azusa Avenue 1901號的Hacienda Senior Villas長者住宅。

Novo公寓建於1974年，提供一房與兩房單元，公寓內設施齊全。（Novo公寓官...
Novo公寓建於1974年，提供一房與兩房單元，公寓內設施齊全。（Novo公寓官網截圖）

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