簽證政策收緊 華人酒店逆境變通吸引入住
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川普總統執政後對中國遊客觀光簽證政策明顯收緊，尤其對首批十年多次簽證持有者在續簽時加強審查力度，導致簽證申請周期延長，通過率下滑。同時，自3月起美中之間再度爆發貿易摩擦，為中美雙邊旅遊市場投下陰影。南加州華人酒店逆境變通，通過專設為亞洲遊客準備的房間、便利的團組上下車點、中餐大包房等服務吸引客人入住。
建於1984年奧運前夕的蒙特利公園市林肯酒店（Lincoln Hotel），其市場部經理顧彬彬表示，3月感到客流量急劇下滑，但到4月，遊客數量不僅恢復迅速，甚至比2024年同期還有成長。林肯酒店4月接待的團隊與散客數量年增12%，5月伴隨黃石國家公園全面開放，遊客接待量更是激增，呈現「爆滿」狀態。雖然簽證政策收緊和中美貿易戰，但是目前看來，今年和去年同期客人數量差不多。不同的是今年散客量比去年少，參團的人變多，今年5月份他們至少接待了超過千人的團組，未來暑期這幾個月預訂率平均超過50%，相信團組從7月開始會更多。
他說，面對不確定的大形勢，華人區的酒店必須要更好滿足亞洲客人的需求。比如為更符合亞洲的居住習慣，酒店一半房間的床墊換成更符合亞洲客人需求的硬床墊，取代老美的軟床墊。一些亞洲客人不喜歡地毯房間，更喜歡地板，因此酒店也將部分房間換成地板。為滿足商務型亞洲客人需求，酒店專設辦公區域更大的商務房間，且內部家具風格和功能專為商務人士設計。
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