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南加「不要國王」示威失控 警發催淚彈

洛杉磯訊
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警方向示威者投擲催淚彈。（路透）
警方向示威者投擲催淚彈。（路透）

全美各地14日迎來「不要國王」大規模示威行動，數以萬計民眾走上街頭，表達對川普政府的不滿。南加州地區有數十場抗議集會舉行，洛杉磯市中心自清晨起湧入大批群眾，遊行起初熱鬧而有序，不過進行到約下午6時30分，或許是人數眾多，開始出現騷亂，洛縣警局朝示威人群投擲閃光彈與催淚彈，並對部分區域下驅散令。

警方驅趕示威人群。（路透）
警方驅趕示威人群。（路透）

根據KTLA電視台報導，清晨6時許，已有示威者在洛杉磯市政廳前展開靜坐，還有人在階梯上進行瑜伽練習，身旁擺放「不要國王」標語，引路人關注。上午10時，遊行正式在葛蘭德公園（Grand Park）啟動，短時間內聚集上千群眾，高舉標語、呼喊口號，表達對移民執法、軍事化治理與聯邦裁員的不滿。

遊行持續到下午6時後，出現較為嚴重的騷亂現象。ABC電視台報導，洛杉磯縣警局警員向遊行者投擲閃光彈與催淚彈。洛杉磯市警局則在Los Angeles街的Aliso至Temple段實施驅散令，洛市警局指，部分示威者向警員投擲石塊、磚頭及瓶子等物件。

南加其他地區的遊行，也在準備或進行中。伍蘭岡地區（Woodland Hills）Topanga Canyon與Victory大道交叉口、托倫斯高中（Torrance High School），以及聖塔克拉利塔（Santa Clarita）Valencia大道沿線，皆可見手持標語與國旗的示威者集結。

洛杉磯市中心14日自清晨起湧入大批群眾，進行「不要國王」抗議。（路透）
洛杉磯市中心14日自清晨起湧入大批群眾，進行「不要國王」抗議。（路透）

這場全國性抗議由「不要國王」運動組織發起，特別選在國旗日、陸軍建軍250周年及川普生日同日舉行，藉此凸顯反對威權的象徵意義。主辦方在其網站指出，川普總統希望透過坦克上街與電視強人秀來慶生，但真正的權力不在華府舞台，而在每個城市與社區中自發升起。

他們進一步表示，美國創立是對君主制的拒絕，今天的聚集不是為滿足川普的自尊心，而是為建立不再需要川普的民主運動。國旗屬於人民，不是總統。

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）與市警局長麥唐諾（Jim McDonnell）舉行記者會，表示市府已完成相關部署，並呼籲民眾以和平理性方式表達訴求。

「請大家不要給政府任何藉口介入，」貝斯說，「讓我們展現洛杉磯與美國最美好的一面，對抗挑釁與暴力，展現和平與團結。」她強調，市府對暴力與破壞零容忍，「採取暴力的人不代表移民社群，也無法為抗議帶來正面效果。」

麥唐諾指出，警方將保護每一位和平示威者的憲法權利，但對任何意圖犯罪者，都將嚴正執法。

針對「不要國王」遊行所提出的批評，川普及其支持者則予以否認，並稱這些言論具政治目的，意在轉移焦點。他們辯稱，川普只是依法行使職權、對抗腐敗體制。川普日前回應︰「我不覺得自己是國王，為了讓事情通過，我必須歷經一場地獄。」

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