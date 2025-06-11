迪士尼樂園 為南加州帶來161億元年度經濟貢獻

最新研究指出，迪士尼樂園為南加州帶來161億美元的年度經濟貢獻，連同迪士尼世界，更為全美帶來666億美元經濟效益 。 （ 美聯社）

最新的研究發現，迪士尼 樂園為南加州 帶來161億美元的年度經濟貢獻，而在2023年直接或間接在區內生成逾10萬2000個工作職位。

該研究由迪士尼委託牛津經濟研究院進行，探討在加州及佛羅里達州的迪士尼主題樂園及度假區的經濟貢獻及所創造的就業機會。整體而言，迪士尼樂園和迪士尼世界為全美帶來了近666億美元的經濟效益，創造40萬3000個就業機會。

單在南加州，研究報告顯示，該州的迪士尼樂園度假區就帶來161億美元的年度經濟收益，於2023年直接及間接為該區帶來超過10萬2000個工作職位。當中，近75%的迪士尼樂園相關工作位於加州的橙縣 ，其中略超過三分之一的工作崗位來自該樂園度假區，雇用了3萬6000名員工，成為橙縣的最大雇主；而這些工作職位占橙縣所有工作崗位的二十分之一，涵蓋了酒店、餐廳以及其他相關行業。

報告亦研究了迪士尼樂園對稅收的貢獻，於2023年為全美國帶來26億美元的總稅收；當中，加州的安那罕市所獲稅收，就達到2億7900萬美元。

牛津經濟研究院的研究計算了與迪士尼樂園和迪士尼世界相關的直接和經濟活動，以及衍生消費。直接經濟活動包括主題樂園遊客在門票、航空旅行、租車、酒店及餐廳等方面的支出；間接活動則包括主題樂園向供應商及服務公司進行的採購；衍生活動包括在迪士尼和其他與旅遊相關的工作雇員在區域經濟內使用其薪資。