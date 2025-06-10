橙縣政委Andrew Do 賄賂及濫用新冠補助款判刑5年

已經辭職並於去年11 月與檢方達成認罪協議的橙縣 政委員Andrew Do，聯邦法院9日依賄賂及濫用新冠補助款判處五年徒刑，由聯邦監獄執行。

全案從犯、即Andrew Do的女兒Rhiannon Do曾在越美協會（Viet America Society）擔任白手套，負責幫爸爸轉帳。Andrew Do承認不當挪用新冠救濟經費，包括幫Rhiannon Do購買103萬5000元的宅邸，並給另一個女兒10萬元的零用錢。

在聯邦調查局（FBI）、橙縣檢方、國稅局 （IRS）與其他聯邦機關展開聯合調查後，他在去年10月辭去縣委職務，並放棄開始犯行之後的所得與地產。然而該事件在8月爆發後，雖然多位縣委與其他政界人士都要求他辭職，但他都未予理會。

橙縣自聯邦獲得的930萬元新冠援助資金，多數都在Andrew Do的指使下，轉給「越美協會」，用於供餐給長者或殘疾人士。

但其實只有140萬元用於供餐，另100萬元用於新建越戰紀念碑，不過目前仍未完工。2020年後還收受55萬元的賄賂，自願投票 贊成並指揮數百萬元的資金流向越美協會，還指派女兒到越美協會協辦。但經費由女兒處理一事，他從未對外公開過。