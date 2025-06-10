與自然共舞 世華工商婦協南加分會體驗藝術生活

活動尾聲，與會者在餐廳門前合影，歡笑聲中記錄下這場融合自然、文化與美食的感官之旅。（記者張庭瑜／攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加州 分會日前舉辦年度主題活動「與自然共舞，與生活對話」，結合濕地生態導覽與純植物藝術饗宴，吸引46位會員與嘉賓踴躍參加。活動從橙縣漢庭頓灘（Huntington Beach）Bolsa Chica生態保護區展開，至洛杉磯純素藝術餐廳Taste of Beauty（秀色可餐），透過自然探索與藝術料理的安排，讓與會者體驗一場結合健康、文化與心靈交流的感官之旅。

當日饗宴前菜以紅白蘿蔔薄片盛開成蓮花造型，搭配抹茶醬與堅果點綴，美感與養生兼具，展現料理即藝術的理念。（記者張庭瑜／攝影）

視頻來源:記者張庭瑜

Bolsa Chica濕地區域設有野生動物保育告示，提醒民眾尊重自然棲地、遠距觀察，以保護當地鳥類與生態環境。（記者張庭瑜／攝影） 濕地遠景水面波光粼粼，隱約可見雪鷺翱翔其上，構成優雅的自然畫面，讓與會者沉浸於靜謐的自然美景中。（記者張庭瑜／攝影）

活動上午展開，參與者漫步Bolsa Chica濕地步道，進行生態導覽與觀鳥體驗。該保護區為南加 州重要的濕地與野鳥棲息地，擁有豐富自然資源，讓會員在大自然的懷抱中放慢腳步。現場還有雪鷺飛翔其間，時而盤旋或掠過水面，讓會員們有機會近距離欣賞，增添觀察體驗的趣味與驚喜。

李敏華親自為會員服務，展現熱忱與貼心，象徵工商婦女領導者柔中帶剛的風範。（記者張庭瑜／攝影）

下午，眾人轉往素食餐廳，以健康純素料理搭配藝術設計呈現五道創意菜式，並安排茶道體驗與文茶分享，呈現東方美學與飲食文化的結合。與會者在賞心悅目的用餐過程中，不僅品味食物層次，更在沉浸式氛圍中獲得心靈放鬆。

世華婦女企管協會南加州分會會員與來賓身穿亮麗粉紅外套，上午在漢庭頓灘Bolsa Chica生態保護區合影留念。（記者張庭瑜／攝影）

活動召集人羅宇桐表示，本次活動主軸為「時間上的藝術」，與過去多以靜態展覽為主的藝術饗宴不同，這次希望透過實際體驗純植物料理的藝術表現形式，讓會員認識藝術也能融入日常生活。「很多人對這樣的餐飲形式感到新奇，唯有親自參與，才能真正了解其美感與深度。」

餐廳老闆特別為南加州分會會員現場題字寫詩，將紅色書法扇子贈予與會貴賓，象徵祝福與文雅情懷，成為當日一大亮點。（記者張庭瑜／攝影）

羅宇桐指出，活動從地點選定到內容設計歷時兩個月，我們也特別加入健走安排，讓會員在自然中活動筋骨，再進入藝術饗宴空間，更能體會動靜之間的節奏。

會長李敏華表示，協會每年定期舉辦藝術相關活動，提升工商婦女的生活質感與藝術素養。今年主題不僅符合健康、環保潮流，亦結合東方茶道文化，讓參與者身心靈同時獲得滋養。她也提到，本次活動恰逢端午節 ，更添文化意涵與團聚氛圍。此次也有多位非會員參與，希望透過此類結合文化與生活的活動，吸引更多婦女加入南加州分會，共同拓展人脈、學習與成長的空間。