與自然共舞 世華工商婦協南加分會體驗藝術生活
世界華人工商婦女企管協會南加州分會日前舉辦年度主題活動「與自然共舞，與生活對話」，結合濕地生態導覽與純植物藝術饗宴，吸引46位會員與嘉賓踴躍參加。活動從橙縣漢庭頓灘（Huntington Beach）Bolsa Chica生態保護區展開，至洛杉磯純素藝術餐廳Taste of Beauty（秀色可餐），透過自然探索與藝術料理的安排，讓與會者體驗一場結合健康、文化與心靈交流的感官之旅。
視頻來源:記者張庭瑜
活動上午展開，參與者漫步Bolsa Chica濕地步道，進行生態導覽與觀鳥體驗。該保護區為南加州重要的濕地與野鳥棲息地，擁有豐富自然資源，讓會員在大自然的懷抱中放慢腳步。現場還有雪鷺飛翔其間，時而盤旋或掠過水面，讓會員們有機會近距離欣賞，增添觀察體驗的趣味與驚喜。
下午，眾人轉往素食餐廳，以健康純素料理搭配藝術設計呈現五道創意菜式，並安排茶道體驗與文茶分享，呈現東方美學與飲食文化的結合。與會者在賞心悅目的用餐過程中，不僅品味食物層次，更在沉浸式氛圍中獲得心靈放鬆。
活動召集人羅宇桐表示，本次活動主軸為「時間上的藝術」，與過去多以靜態展覽為主的藝術饗宴不同，這次希望透過實際體驗純植物料理的藝術表現形式，讓會員認識藝術也能融入日常生活。「很多人對這樣的餐飲形式感到新奇，唯有親自參與，才能真正了解其美感與深度。」
羅宇桐指出，活動從地點選定到內容設計歷時兩個月，我們也特別加入健走安排，讓會員在自然中活動筋骨，再進入藝術饗宴空間，更能體會動靜之間的節奏。
會長李敏華表示，協會每年定期舉辦藝術相關活動，提升工商婦女的生活質感與藝術素養。今年主題不僅符合健康、環保潮流，亦結合東方茶道文化，讓參與者身心靈同時獲得滋養。她也提到，本次活動恰逢端午節，更添文化意涵與團聚氛圍。此次也有多位非會員參與，希望透過此類結合文化與生活的活動，吸引更多婦女加入南加州分會，共同拓展人脈、學習與成長的空間。
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