關稅影響 洛杉磯港近半工人無工可做

受川普關稅政策影響，洛杉磯港貨物量下滑。（美聯社）

洛杉磯時報報導，總統川普關稅 政策對全球貿易造成衝擊，進口美國的貨物量大幅減少，洛杉磯港 （Port of Los Angeles）與長堤 港（Port of Long Beach）活動量驟減。洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）日前表示，近兩周內，幾乎半數支持港口營運的碼頭工人無工可做，「洛杉磯港5月處理的貨運量比預期減少25%。」

這兩個全美最大港口，去年共處理超過2000萬個20呎標準貨櫃，替數千名碼頭工人、重型設備操作員和卡車司機提供就業機會。然近幾周來工作量銳減，過去25個工作班次中，1575名尋求工作的碼頭工人，只有733個工作機會。「他們並未被解僱，但工作量遠不如過往」塞羅卡告訴洛杉磯時報，「自從關稅政策實施以來，尤其是5月，我們明顯看到工作量下滑。」

海運碼頭營運商每天會在港口的數位平台上發布三次工作機會（即所謂的「工單」）。碼頭工人可在每個班次中查看工單，競標想要的工作崗位，當工單數少於求職工人數量時，部分工人等於放了無薪假。過去25個班次中，平均每班次只有733個工單，這一數字異常低。通常情況下，白班會有1700個至2000個，夜班則有1100至1400個工單發布。

塞羅卡將工作機會減少歸因於港口貨運量下降。由於對川普政府向全球徵收關稅的不確定性與憂慮，5月有17艘貨輪取消原訂前往洛杉磯的航次盡管5月貨運量通常比4月繁忙，然根據港口數據，今年5月貨量比4月減少18%。

聖誕節購物季訂單通常會在7月1日前下單，貨物吞吐量下降發生在年底購物季關鍵時期，預計情況短時間內不會有顯著改善。「我們目前預測6月數據也將遠低於傳統平均，」塞羅卡說，過去一個月，平均每天有五艘船進港，每年這個時候，港口通常每天會有10至12艘船抵達。

航運量下滑對洛杉磯物流經濟也產生更廣泛連鎖反應。一份2023年報告發現，洛杉磯和長堤港直接或間接創造16萬5462個工作機會。貨運量僅下降1%，就可能導致2769個工作機會流失，威脅多達4000個其他崗位。

港口活動放緩影響也蔓延至周邊社區，港口工作者頻繁光顧的當地商家也受到衝擊。「我們聽到港口周邊的小商家和餐館反應，他們客流量正在下降，」塞羅卡說，「除了新冠肺炎疫情期間，這是我職業生涯中看到的最大減幅。」