我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞利桑納州少女挑戰TikTok「噴劑吸嗅」心臟驟停猝逝

分別為川普、馬斯克工作 白宮副幕僚長夫婦成夾心餅乾

關稅影響 洛杉磯港近半工人無工可做

編譯陳盈霖／綜合報導
受川普關稅政策影響，洛杉磯港貨物量下滑。（美聯社）
受川普關稅政策影響，洛杉磯港貨物量下滑。（美聯社）

洛杉磯時報報導，總統川普關稅政策對全球貿易造成衝擊，進口美國的貨物量大幅減少，洛杉磯港（Port of Los Angeles）與長堤港（Port of Long Beach）活動量驟減。洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）日前表示，近兩周內，幾乎半數支持港口營運的碼頭工人無工可做，「洛杉磯港5月處理的貨運量比預期減少25%。」

這兩個全美最大港口，去年共處理超過2000萬個20呎標準貨櫃，替數千名碼頭工人、重型設備操作員和卡車司機提供就業機會。然近幾周來工作量銳減，過去25個工作班次中，1575名尋求工作的碼頭工人，只有733個工作機會。「他們並未被解僱，但工作量遠不如過往」塞羅卡告訴洛杉磯時報，「自從關稅政策實施以來，尤其是5月，我們明顯看到工作量下滑。」

海運碼頭營運商每天會在港口的數位平台上發布三次工作機會（即所謂的「工單」）。碼頭工人可在每個班次中查看工單，競標想要的工作崗位，當工單數少於求職工人數量時，部分工人等於放了無薪假。過去25個班次中，平均每班次只有733個工單，這一數字異常低。通常情況下，白班會有1700個至2000個，夜班則有1100至1400個工單發布。

塞羅卡將工作機會減少歸因於港口貨運量下降。由於對川普政府向全球徵收關稅的不確定性與憂慮，5月有17艘貨輪取消原訂前往洛杉磯的航次盡管5月貨運量通常比4月繁忙，然根據港口數據，今年5月貨量比4月減少18%。

聖誕節購物季訂單通常會在7月1日前下單，貨物吞吐量下降發生在年底購物季關鍵時期，預計情況短時間內不會有顯著改善。「我們目前預測6月數據也將遠低於傳統平均，」塞羅卡說，過去一個月，平均每天有五艘船進港，每年這個時候，港口通常每天會有10至12艘船抵達。

航運量下滑對洛杉磯物流經濟也產生更廣泛連鎖反應。一份2023年報告發現，洛杉磯和長堤港直接或間接創造16萬5462個工作機會。貨運量僅下降1%，就可能導致2769個工作機會流失，威脅多達4000個其他崗位。

港口活動放緩影響也蔓延至周邊社區，港口工作者頻繁光顧的當地商家也受到衝擊。「我們聽到港口周邊的小商家和餐館反應，他們客流量正在下降，」塞羅卡說，「除了新冠肺炎疫情期間，這是我職業生涯中看到的最大減幅。」

洛杉磯港 關稅 長堤

上一則

果園偷摘櫻桃販售 3華人面臨重罪指控

下一則

南加華裔家長教師協會 頒黃趙企晨終身成就獎

延伸閱讀

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫
光影留聲:中國電影120周年經典歌曲音樂會8月9日舉辦

光影留聲:中國電影120周年經典歌曲音樂會8月9日舉辦
幕後／賴清德指示潘孟安訪美 背後與對等關稅有關

幕後／賴清德指示潘孟安訪美 背後與對等關稅有關
未來一周注意蘋果WWDC開發者大會等 美股四大觀察變數

未來一周注意蘋果WWDC開發者大會等 美股四大觀察變數
ICE突襲抓無證客 洛市中心遭圍堵

ICE突襲抓無證客 洛市中心遭圍堵
美航機械故障 緊急返降洛杉磯國際機場

美航機械故障 緊急返降洛杉磯國際機場

熱門新聞

六、七十名華人在工業市一個倉庫內聚眾吸毒、淫亂被抓。（谷歌地圖）

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

2025-05-30 20:36
富國銀行大樓。 (谷歌地圖)

單親媽一年的噩夢 5元小費變5000元帳單

2025-06-05 18:37
HSI Los Angeles在南加一個地下夜總會逮捕36名中國及台灣籍人士，理由為非法滯留美國。（X@HSI Los Angeles影片截圖）

36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端

2025-05-31 17:09
TSA表示，好市多會員卡並非政府頒發的有效證件，不應被視為合法的身分識別方式。（記者劉子為/攝影）

TSA：好市多會員卡不能登機 但這些證件可以

2025-06-06 15:45
阿罕布拉市近日驚傳一起命案，一名42歲男子涉嫌在家中刺殺七旬年邁母親。（示意圖取自PEXELS網站）

華人區震驚命案 洛男子疑弒母後自殘 身份竟是...

2025-05-30 14:15
倡議人士說，加州是個老不起的地方。（美聯社）

白卡資產門檻恐將降回2000元 眾多保戶擔憂失去資格

2025-06-02 02:19

超人氣

更多 >
孫儷被爆移民後 爭議行為被扒傳遭大量脫粉

孫儷被爆移民後 爭議行為被扒傳遭大量脫粉
29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」

29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」
川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫
川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果

川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果
不開玩笑 在美國取這11個名字違法

不開玩笑 在美國取這11個名字違法