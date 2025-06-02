我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普基本盤拉警報？沒讀大學白人選民每屆大選少2%

「央行界教父」費雪辭世 柏南克、德拉基都是他的學生

Dancecapade成果展 300舞者演出8小時

記者楊青／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Dancecapade舞蹈社的孩子們參加全國比賽。（Alice簡提供）
Dancecapade舞蹈社的孩子們參加全國比賽。（Alice簡提供）

核桃市大型舞蹈社Dancecapade 1日舉辦第25屆舞蹈成果展，300多位舞者激情演出八小時，1500多名觀眾如癡如醉。

Citrus College的Haugh表演藝術中心，當天下午和晚上熱鬧非凡，下午2時開始的演出，早早就吸引來自各地的家長和觀眾大排長龍，舞者、舞蹈老師、觀眾及志工，場內外水泄不通。

Dancecapade負責人簡志嘉（Alice Chien）表示，每年一度匯報表演，是孩子們一年學習成果的最高展示。今年與往年最大不同，是除孩子們的表演外，還特別請來25年前舞蹈社創辦時第一批學生來表演，這些當年的學生，現在很多已經是孩子的媽媽，她們的孩子也學習舞蹈，母親和孩子們相互觀摩、同台表演，別開生面。

當天上台的孩子們，最大17歲，最小只有3歲。第一場表演以小小孩為主，第二場則是參賽舞者的演出，前後將近八個小時，從芭蕾到爵士，從韓國街舞到現代舞，58個節目群星璀璨，活力四射。

今年5月剛剛在美國Mark of Excellence舞蹈比賽中獲最高評分的《Lose Control》，當天由載譽歸來的30個孩子再度搬上舞台，全場歡呼不斷。

簡志嘉說，她25年前在鑽石吧和核桃市社區創辦Dancecapade，規模從小到大，現在每年保持學生300人以上，將近20位舞蹈老師都是專業舞者，學生們學到中等以上，即開始參加全美比賽，每年至少五場，很多學生都是各個高中舞蹈隊隊員，代表學校大展身手。比如核桃高中舞蹈隊一半的學生，鑽石把高中舞蹈隊三分之一的隊員，都出自Dancecapade。

她表示，南加州華人家長送孩子學習舞蹈的熱情一直很高，但以前孩子們學習舞蹈比較鬆散，大多只是作為學習之外調節和運動，玩耍成分較高；但這些年很多家長對孩子期望更高，目標更明確，很多家長都希望孩子能夠成為校隊隊員，代表學校參加比賽。學校一年四季幾乎每天都開課，華人孩子學舞熱情可見一斑。

Dancecapade舞蹈社的老師們慶祝創社25周年。（Alice簡提供）
Dancecapade舞蹈社的老師們慶祝創社25周年。（Alice簡提供）
Dancecapade舞蹈社的孩子們應邀觀摩湖人隊比賽。（Alice簡提供）
Dancecapade舞蹈社的孩子們應邀觀摩湖人隊比賽。（Alice簡提供）
Dancecapade1日舉辦第25屆舞蹈成果展，300多位舞者激情演出八小時，...
Dancecapade1日舉辦第25屆舞蹈成果展，300多位舞者激情演出八小時，1500多名觀眾如癡如醉。（記者楊青/攝影）
Dancecapade1日舉辦第25屆舞蹈成果展，300多位舞者激情演出八小時，...
Dancecapade1日舉辦第25屆舞蹈成果展，300多位舞者激情演出八小時，1500多名觀眾如癡如醉。（記者楊青/攝影）
Dancecapade1日舉辦第25屆舞蹈成果展，300多位舞者激情演出八小時，...
Dancecapade1日舉辦第25屆舞蹈成果展，300多位舞者激情演出八小時，1500多名觀眾如癡如醉。（記者楊青/攝影）
Dancecapade1日舉辦第25屆舞蹈成果展，300多位舞者激情演出八小時，...
Dancecapade1日舉辦第25屆舞蹈成果展，300多位舞者激情演出八小時，1500多名觀眾如癡如醉。（記者楊青/攝影）

核桃 華人 加州

上一則

黃石公園7死車禍 肇事者酒精超標兩倍

下一則

上千佛教信眾 匯聚南加慶佛誕

延伸閱讀

皇后區多個法院 聯合慶祝亞太傳統月

皇后區多個法院 聯合慶祝亞太傳統月
南澤西亞裔聯盟 歡慶亞太裔傳統月

南澤西亞裔聯盟 歡慶亞太裔傳統月
「魅力台灣」展現多元文化魅力 新州演出迴響熱烈

「魅力台灣」展現多元文化魅力 新州演出迴響熱烈
魅力台灣 征服明州600華洋觀眾

魅力台灣 征服明州600華洋觀眾
我愛中國舞蹈

我愛中國舞蹈

熱門新聞

六、七十名華人在工業市一個倉庫內聚眾吸毒、淫亂被抓。（谷歌地圖）

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

2025-05-30 20:36
「不可能的任務：最終清算」導演Christopher McQuarrie（左起）、歐陽傑、湯姆克魯斯。（歐陽傑提供）

華男棄電腦行業 苦拚20載 今與阿湯哥演對手戲

2025-05-28 18:54
鄭德倫分享案例，在爾灣市一棟市值超過700萬美元的華人住宅，因未繳納HOA費用而啟動拍賣程序，最終以1萬7千多美元的價格被拍賣出手。（圖片取自Zillow網站）

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

2025-05-27 20:53
張國興（右）之前專程去台灣探訪各種養生村，但最後發現還是留在美國養老更適合。（張國興提供）

有人葉落歸根住不慣 再回美

2025-05-26 02:15
洛杉磯四合院豪宅驚艷上市，要價1760萬美元。（Zillow）

洛杉磯四合院1760萬上市 屋主上海人 致敬蘇州園林

2025-05-27 23:38
在還車現場，工作人員表示車子有新的刮痕，需要進行賠償。（受訪者提供）

華人租車歸還遭刁難 「1習慣」幫大忙

2025-05-29 22:41

超人氣

更多 >
鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲
孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分

孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分
烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元
不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？

不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？
美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了

美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了