Dancecapade成果展 300舞者演出8小時

Dancecapade舞蹈社的孩子們參加全國比賽。（Alice簡提供）

核桃 市大型舞蹈社Dancecapade 1日舉辦第25屆舞蹈成果展，300多位舞者激情演出八小時，1500多名觀眾如癡如醉。

Citrus College的Haugh表演藝術中心，當天下午和晚上熱鬧非凡，下午2時開始的演出，早早就吸引來自各地的家長和觀眾大排長龍，舞者、舞蹈老師、觀眾及志工，場內外水泄不通。

Dancecapade負責人簡志嘉（Alice Chien）表示，每年一度匯報表演，是孩子們一年學習成果的最高展示。今年與往年最大不同，是除孩子們的表演外，還特別請來25年前舞蹈社創辦時第一批學生來表演，這些當年的學生，現在很多已經是孩子的媽媽，她們的孩子也學習舞蹈，母親和孩子們相互觀摩、同台表演，別開生面。

當天上台的孩子們，最大17歲，最小只有3歲。第一場表演以小小孩為主，第二場則是參賽舞者的演出，前後將近八個小時，從芭蕾到爵士，從韓國街舞到現代舞，58個節目群星璀璨，活力四射。

今年5月剛剛在美國Mark of Excellence舞蹈比賽中獲最高評分的《Lose Control》，當天由載譽歸來的30個孩子再度搬上舞台，全場歡呼不斷。

簡志嘉說，她25年前在鑽石吧和核桃市社區創辦Dancecapade，規模從小到大，現在每年保持學生300人以上，將近20位舞蹈老師都是專業舞者，學生們學到中等以上，即開始參加全美比賽，每年至少五場，很多學生都是各個高中舞蹈隊隊員，代表學校大展身手。比如核桃高中舞蹈隊一半的學生，鑽石把高中舞蹈隊三分之一的隊員，都出自Dancecapade。