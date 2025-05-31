慶端午節 「90後」耆老歡樂包粽

工作人員協助長輩包粽子。（于斌樞機安養院提供）

自己動手包粽子，于斌樞機紀念安養院的耆老和人瑞們，今年歡度一個與眾不同的端午節 。

31日是中國傳統端午節。安養院院長胡坤節前詢問長輩們：誰會包粽子？誰想包粽子？沒想到很多雙手紛紛擧起來，平均年齡超過95歲的一班耆老，每個人都興奮得像孩子。

「這次參與包粽子的都是『90後』，還有兩位分別是103歲和109歲」，胡院長笑言，她和她的員工們稱90歲以上的老人為「90後」（原指1990年以後出生的世代），因為他們充滿了活力。

傳統端午節耆老們不能去採艾草，無法去踏青，但是可以大家一起包粽子。于斌樞機安養院今年已連續三年舉辦端午節活動，但往年多是院長自家在家張羅，包好煮好粽子後拿到安養院給老人們和員工們分享。胡坤表示，雖然安養院子老人們來自五湖四海，但端午節吃粽子在他們人生中都留下了美好記憶。沒想到今年更是一呼百應，大家對包粽子情有獨鍾，老人們和廚師、工作人員、修女和院長一起包粽子，整個安養院粽葉飄香，老人們不但吃到了自己包的粽子，還讓家人吃上了自己包的粽子，快樂無比。

包粽子好玩，但各種食材準備起來可不輕鬆。安養院的傅修女一馬當先，率領廚房和工作人員各種備料，洗好粽葉，泡好糯米，老人們不能吃花生和紅棗，他們就用豆沙和蓮蓉做成小團包在粽子裡，讓粽子美味又不噎不嗆。

109歲的老奶奶施冰娥包出了好幾個漂亮的粽子，喜不自禁。照片給兒子傳過去，讓他驚喜。兒子表示，現在的每一天對他媽媽來說都非常珍貴，安養院讓他母親每一天的幸福指數和意義指數都達到最高點，他和家人非常感動。

96歲的文媽媽包出的粽子被評為「最佳賣相獎」，胡坤給予特別獎勵台灣鬆餅。93歲的劉媽媽則被評為「最佳聲情並茂獎」，因為這位做了大半輩子醫生的耆老，不但包得一手好粽子，還一邊給大家講解：包粽子就像外科手術，縫合線要美，粽子才更養眼，更美味。老媽包粽子的小視頻傳到女兒手中，女兒感動得稀里嘩啦。

最令人感動的是一位禇爸爸，女兒兩個多月前去了台灣，行前千叮萬囑，放心不下老爸。當她看到老爸情緒愉快地和大家一起包粽子，所有擔憂都放下了。