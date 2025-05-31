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3款中製水龍頭鉛超標 亞馬遜召回

洛杉磯訊
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超過10萬件廚房水龍頭因含鉛量可能導致危險程度的接觸風險而遭全面召回。（ 示意圖，取自unsplash網頁）
超過10萬件廚房水龍頭因含鉛量可能導致危險程度的接觸風險而遭全面召回。（ 示意圖，取自unsplash網頁）

根據美國消費者產品安全委員會於29日發布的三份公告，超過10萬件廚房水龍頭，因含鉛量可能導致危險程度的接觸風險而遭全面召回。

被點名召回的三款水龍頭皆為中國製造，品牌分別為Vfauosit、Kicimpro與Basdehen。經測試發現，這些水龍頭含有可能滲入供水系統的鉛成分，對人體健康，尤其是嬰幼兒，構成潛在危害。目前尚未接獲任何因使用這些產品導致傷害的通報。

該委員會指出，這些水龍頭於2024年1月至2025年5月期間在亞馬遜網站上銷售，售價約為40美元，銷售商包括Whisper08、Kicimpro以及Chenfeng Store。此次召回影響約10.3萬件產品，亞馬遜及其中兩家供應商已開始主動聯絡已知消費者，通知其產品召回事宜。

委員會強烈建議消費者立即停止使用相關水龍頭，並與供應商聯繫以申請退款。供應商在召回通知中表示，申請退款的消費者需提供已處理產品的照片，作為退費條件之一。

當局也提醒民眾，在更換受影響的水龍頭之前，若仍需使用，應於開水15秒後再行飲用，以降低鉛暴露風險。

此次召回涉及的產品明細如下：1，VFAUOSIT Kitchen Faucets：型號06BNV，不銹鋼材質，下拉式噴頭，高弧度單把手設計，單孔安裝，可伸縮水龍頭，約2萬9000件；2，KICIMPRO Kitchen Faucets：型號KM800-01-06BN，不銹鋼高弧度單把手水槽龍頭，配有下拉式噴頭與水管，約5萬件；3，BASDEHEN Kitchen Faucets：型號CFDTTH-000-YGH，啞黑色單把手設計，360度旋轉，彈簧噴口與可拆式噴頭，約2萬4000件。

消費者可透過查看亞馬遜購買紀錄，確認是否購買了相關產品。搜尋時建議使用如「Vfauosit」及「kitchen faucet」等關鍵詞進行查詢，以辨識是否涉及此次召回範圍。

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