我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛從命還不夠？川普政府：領導團隊須有「重大變動」

研究發現 夏威夷火山噴發出黃金及其他貴金屬

3歲下西洋棋擊敗父母 8歲童智商159 媲美愛因斯坦

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
3歲時，Landon Castillo就在國際西洋棋領域展現出超凡天賦。（ABC7電視台）
3歲時，Landon Castillo就在國際西洋棋領域展現出超凡天賦。（ABC7電視台）

洛杉磯縣華人聚居城市奇諾岡，一名8歲天才男孩，智商高達159分，與著名物理學家愛因斯坦相近，其測試成績位列全球前1%。男孩最近已被美國門薩協會（American Mensa）錄取，該協會是美國最大、歷史最悠久的高智商協會。

據ABC電視台報導， 這名天才男孩名叫Landon Castillo，大多數同齡孩子還在玩跳棋時，Castillo已在國際象棋領域展現超凡天賦。父親Andrew回憶，「我教他下棋，他在3歲時就擊敗我們夫妻倆，而且他當時的數學能力，已經可以進行兩位數運算。」

Castillo很小的時候，父母就注意到他驚人的學習能力，擅長解決大多數同齡孩子覺得難以解決的難題。去年9月，就讀小學二年級的Castillo參加智力測試，結果令人大吃一驚，他的智商高達159分。報導指出，愛因斯坦的智商預估160分，該天才男孩與其非常相近。

今年5月，Castillo被高智商協會門薩錄取。該協會青年協調員Molly Bundschuh表示，門薩會為孩子提供豐富的社交活動，讓他們可以與其他天才兒童互動，隨著孩子年齡增長，門薩還會推出國家級培養計畫，助力他們學業發展。除門薩外，Castillo還獲得約翰霍普金斯（Johns Hopkins）天才少年中心的入會資格，這是享有盛譽的項目，其校友包括諾貝爾物理學獎得主Adam Riess和藝人Lady Gaga。「這是為聰明人準備的」，Castillo說，「很有挑戰性，必須做好計劃。」

儘管這名8歲男孩天賦異稟，但內心仍然是個孩子。他喜歡尋找寶藏、乘坐火車以及在自家後院「淘金池」探索自然奧秘，這是父母為培養他的好奇心專門創造的空間。Castillo的夢想是成為宇航員，父親坦言，對家長來說，面臨很大責任，「我們要確保給他提供所需的一切。」目前，這家人正全力支持Castillo對學習的熱愛，有朝一日，這名天才兒童可能憑藉自己的智慧走向太空，探索人類未知世界。

Landon Castillo智商高達159分，與愛因斯坦相近。（ABC7電視台...
Landon Castillo智商高達159分，與愛因斯坦相近。（ABC7電視台）

諾貝爾 太空 洛杉磯

上一則

成竊盜目標 富人棄豪宅改買高安全性公寓

下一則

墨女童6次手術在美倖存卻收驅逐令 醫：離境她會死

延伸閱讀

南加有神童 8歲智商媲美愛因斯坦

南加有神童 8歲智商媲美愛因斯坦

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到
恐致癌、智商下降 亞馬遜銷售有毒大米被告

恐致癌、智商下降 亞馬遜銷售有毒大米被告
亞馬遜銷售有毒大米被告 恐致癌、腎損傷、智商下降

亞馬遜銷售有毒大米被告 恐致癌、腎損傷、智商下降
打壓哈佛 動搖美國高教根基

打壓哈佛 動搖美國高教根基
修杰楷8歲愛女拒當演員 背後原因竟藏洋蔥 網讚超懂事

修杰楷8歲愛女拒當演員 背後原因竟藏洋蔥 網讚超懂事

熱門新聞

張國興（右）之前專程去台灣探訪各種養生村，但最後發現還是留在美國養老更適合。（張國興提供）

有人葉落歸根住不慣 再回美

2025-05-26 02:15
聖蓋博市襄賓客棧被查封。（聖蓋博市警局）

住戶：寧死不住 華人區鬧市恐怖旅館被封

2025-05-22 20:35
這款蛋糕兼具舒芙蕾的空氣感與起司蛋糕的濃厚風味。（記者朱敏梓/攝影）

只要3.49美元 Trader Joe's爆款日式舒芙蕾蛋糕限時回歸

2025-05-22 16:03
近日遞案的集體訴訟，指莊臣生產的Ziploc標示不實，長期微波爐、冰箱使用，可能影響健康。圖為被點名的「Ziploc Freezer Bags」。（取自Ziploc官網）

超2億人在用 Ziploc食品袋 微波、冷藏恐不安全

2025-05-21 19:23
門口紗窗多年前就已無法使用，至今無人來修。（記者邵敏／攝影）

南加破舊公寓房租漲 華人住10年仍不敢搬走

2025-05-23 22:50
律師指出，有不法人士通過偽造家暴證據，從而騙取家庭財產、綠卡。（示意圖取自Pexels@cottonbro studio）

華女設計害丈夫 謊稱遭家暴 騙取綠卡+財產

2025-05-22 02:20

超人氣

更多 >
美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到
「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留
學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查
傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應
只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬