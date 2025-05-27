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全美人口出走潮 洛杉磯稱冠

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PODS的報告指出，加州共有七個地區進入全美搬離人數前20名名單，是全美「搬離率」最高的州。(PODS)
PODS的報告指出，加州共有七個地區進入全美搬離人數前20名名單，是全美「搬離率」最高的州。(PODS)

根據物流搬運公司PODS最新年度搬家趨勢報告，洛杉磯已連續第二年成為全美搬離人口最多的城市。報告統計自2024年1月至25年3月的全美搬遷數據，指出包括洛杉磯、北加灣區、聖地牙哥、聖塔芭芭拉在內，加州共有七個地區進入全美搬離人數前20名名單，是全美「搬離率」最高的州。

報告分析指出，加州民眾選擇搬離的主要原因包括高昂的生活成本、住房可負擔性低，以及自然災害風險增加等問題。以洛杉磯為例，儘管仍是全球最具吸引力的都會區之一，但高房價與擁擠的人口密度正加速驅趕當地居民外移。

根據加州立法分析師辦公室數據，加州的生活成本幾乎高出全美平均近五成，平均房貸月付高達5500美元，而家庭年收入中位數僅約為9萬6千美元，生活壓力沉重。此外，加州稅率居全美前列，對中產階級形成進一步壓力。

在PODS報告中，2024年全美搬離人數最多的前十城市如下：洛杉磯、舊金山灣區、邁阿密地區、長島（含紐約市部分地區）、聖地牙哥、中澤西（Central Jersey）、芝加哥、士德頓-莫德斯度（Stockton-Modesto）、聖塔芭芭拉、哈德遜河谷（Hudson Valley）。除了洛杉磯穩居榜首外，加州中小型城市亦無法倖免於人口流失趨勢。全加州僅首府沙加緬度未列入搬離名單，成為唯一的例外。

報告指出，人口正加速流向氣候宜人、生活成本較低的美國南部地區。連續第三年蟬聯搬入首選的是南卡羅來納州的Myrtle Beach與北卡羅來納州的Wilmington地區，該地區因生活實惠、自然資源豐富與社區友善等因素，吸引大批移民與退休人士。

其他受歡迎的遷入城市還包括愛達荷州的Boise與田納西州的Knoxville，分別受到家庭與年輕專業族群青睞。根據報告，在前20名搬入城市中，有四分之三位於陽光地帶（Sun Belt），而半數搬離城市則集中於美國西部與東北部，顯示全美人口正在進行一場地理重組。

報告還指出，過去五年間，受疫情、遠距工作、經濟波動與極端氣候事件影響，全美搬遷趨勢劇烈轉變，越來越多美國人選擇離開高密度、高成本的「蜂巢型」大城市，轉而遷往成本較低、生活品質更高的小型城市與郊區。

洛杉磯已連續第二年成為全美搬離人口最多的城市。(示意圖取自Pixabay)
洛杉磯已連續第二年成為全美搬離人口最多的城市。(示意圖取自Pixabay)

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