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林元清醫師：年輕補鈣 中老年防摔

記者楊青／洛杉磯報導
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前美國衛生福利部副助理部長、骨科醫師林元清表示，年輕時補鈣是為中老年身强脚健打下基礎的關鍵。（記者楊青/攝影）
前美國衛生福利部副助理部長、骨科醫師林元清表示，年輕時補鈣是為中老年身强脚健打下基礎的關鍵。（記者楊青/攝影）

「很多人認為年長者要多補鈣，實際上老年補鈣為時嫌晚」，前美國衛生福利部副助理部長、骨科醫師林元清25日表示，年輕時補鈣才是為中老年身強腳健打下基礎的關鍵。他笑言，人長壽還有一個秘訣：多看美女。

林元清當天參加洛杉磯僑界急難救助協會「智慧滿溢的身心靈饗宴」，聚焦中老年人居家和外出行動如何防止跌倒和延緩骨質、少肌症做專題演講。他表示，跌倒在日常生活中經常發生，大家習以為常，認為跌倒是件小事，而忽略其中潛在危險性。

他表示，跌倒的發生率隨年齡增加而提高，大約五分之一65歲以上的年長者表示，自己在最近的一年中曾經跌倒，其中6%的人跌傷，發生不同程度的骨折、骨裂、扭傷和脫臼。

林元清表示，老年人跌倒的危險因素很多，比如居家環境雜亂，地板或浴室厠所濕滑，燈光照明不足，視力衰退，疾病或藥物造成暈眩，骨骼關節肌肉耐力或心肺功能退化等等，都可能造成步態失衡和移動能力變差，增加摔倒機率。

他表示，幫助年長者預防摔倒，家人可以做些預防工作，而年長者自己也要加強鍛煉，強壯的骨骼和延緩衰老是抵禦摔倒最好的辦法。

在居家環境中盡量排除滑倒因素。比如在浴室中加裝防滑墊，保持地板乾燥，洗手台和馬桶加裝扶手；避免地面上堆積雜物，保持走道暢通；延長線和電線要固定，以免絆倒；不要時常更動家具位置，避免因環境不熟悉到導致撞傷或絆倒；選擇高矮、軟硬適中的椅子，而且要有扶手；室內光線強度適中，電燈開關設置明顯；裝設夜間照明裝置；床邊放置電話和手電筒，以便緊急情下求救使用。

洛杉磯中老年功能性訓練教練林靈也現場指導中老年如何鍛煉雙腿，保持骨骼健康，比如每天用腳趾抓毛巾30次、用腳掌在地板上推拉毛巾、雙腿夾枕頭屈伸、腿部屈伸等等，都對中老年人保持雙腿力氣和延緩髖部及腿部骨骼衰老大有幫助。

洛杉磯中老年功能性訓練教練林靈（中）也現場指導中老年如何鍛煉雙腿，保持骨骼健康。...
洛杉磯中老年功能性訓練教練林靈（中）也現場指導中老年如何鍛煉雙腿，保持骨骼健康。（記者楊青/攝影）

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