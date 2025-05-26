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美籍台灣中青年 三理由紛紛選擇海歸

美籍台灣中青年 三理由紛紛選擇海歸

本報記者╱洛杉磯報導
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不堪美國治安、高壓和生活成本高，一些在美多年的台灣年輕人選擇回台灣定居，圖為示意圖。（讀者提供）
不堪美國治安、高壓和生活成本高，一些在美多年的台灣年輕人選擇回台灣定居，圖為示意圖。（讀者提供）

海歸潮如今不限來自中國大陸的年輕人，在美國生活多年並取得公民身分的部分來自台灣的中青年，也不約而同選擇歸台，理由是或不滿美國治安、職場高壓或生活成本高等原因。

今年38歲的Tony李在航空業工作多年，他最近陸續打包行李，準備搬回台灣定居。他說，來美國已17年，在這裡讀書工作，之前只是每年回台灣一、兩次，多數時間都在南加。雖然沒有結婚，但人生大半時間都在南加度過，如今離開雖有不捨，但疫情後讓他明白人生苦短，開心最重要，他回台灣的決心變得更為堅定。

他說，促成這個決定的契機很多，主要原因是生活成本和治安。去年他在洛杉磯市區過馬路，被一名非裔突然襲擊，讓他心裡留下陰影。之前他印象的美國，雖有一些惡性治安案，但多數時間都很安全，但這次輪到自己，讓他心生恐懼。「在台北夜間上街，不用擔心槍擊或被打」。另外一個原因，是他覺得美國物價上漲太快，不管生活消費、住宿交通、油錢、保險都在漲，「在台北租一個套房，一、兩萬台幣（約335至670美元）一個月；而在洛杉磯，不管郊區還是市區，都至少要1000美元以上」。在台北可坐捷運，也無需在油費和保險上花費那麼多。

Tony在美國的收入算中產，如果他回台灣工作，也許薪水只能拿他現在的三分之一，但他覺得在台灣作為中產階級，生活會更舒服，且性價比更高。Tony說，他現在的工作壓力和強度很大，有時周末還要工作，雖然收入高，但付出也更多。他回台灣後，計劃找清閒工作，或許每月只拿一、兩千美元，但美國房子的租金收入，足夠讓他在台北過得很好。他已在台北買了一間小套房，雖然面積只是他現在居住面積的三分之一，但維護成本更低。

來自台灣的Joyce徐一家，去年底已帶小孩回台灣定居。Joyce表示，她之前從事地產投資行業，老公在科技大廠工作，但工作壓力太大，導致身體出現狀況，為讓老公換一個環境修養身體，同時也想趁孩子上學前，多帶孩子去自己家鄉走走和體驗不同文化，選擇回到台灣。他們在台灣有住處，同時把美國房子出租，拿美國租金在台灣生活，即使不工作也沒問題。這期間他們一家人四處旅遊，探訪不同地方。未來孩子上學或許回美國，但也不一定，「美國小孩教育成本越來越高，有的學校暑假拉長到11周左右，導致父母要照看孩子的時間和金錢成本更高」。

Tony和Joyce都已是美國公民，他們也坦言，美國公民身分讓未來還有回美國的選擇。Tony說，如果現在回台灣意味著無法返回美國，他或許會花更長時間去考慮得失，畢竟有選擇和沒選擇是不一樣的心態。且他在美國還有房產，隨時都能回來。

租金 美國公民 南加

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