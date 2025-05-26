罕見瀑布屋價值百萬 可短租看看
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聖地牙哥的房市最近出現一棟難得一見的房屋，室內空間開闊，而且其間還有人工河流過，置身其中彷彿就在自然環境裡。這間房目前還在Airbnb上出租，租期最短兩晚，每晚價格約930美元，有興趣者不妨先試住看看（airbnb.com/rooms/135806595817142167）。
房子目前由房地產公司Compass承銷，負責人是Nicole van Dobben，與Coldwell Banker West的Lanz Correia。據稱這間聖地牙哥房市的顯眼物件，推出以來已經吸引6600萬次觀看。
沙加緬度蜂報指出，有些房子的厲害之處，要住過才知道，這間「Waterfall House」（瀑布屋）正是如此，目前正在以280萬美元出售。3894平方呎的室內空間，設有四臥、四衛，共用區域廣大、且頂高30呎。
Compass稱，主空間的音響效果極佳，還有大量自然光，當成藝廊都不過分，除了中間的小河兼泳池，兩邊還以夾層區分各類活動區域，同時舉辦藝術活動、沉浸表演等多個小型聚會也不成問題。
戶外部分，附屬的茅屋是主廚級的廚房，家人或客人可以在露臺用餐，除了遠眺周圍的景色，圍籬內還有泳池與植物花園。
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