有人葉落歸根住不慣 再回美

張國興（右）之前專程去台灣探訪各種養生村，但最後發現還是留在美國養老更適合。（張國興提供）

有在美國定居多年的中青年返回台灣定居，也有回到台灣後發現生活不習慣，及考慮養老等現實問題，選擇繼續留在美國的長者們。面對是否海歸，不同人有不同的想法和訴求。

陳姓華人夫婦在美國待了三、四十年，從事餐飲生意，年歲漸長後，想葉落歸根，就搬回台灣，結果在當地待了一年半，又回來南加 繼續開店做生意。他們表示，在台灣雖然一切都很熟悉和方便，但很無聊，沒有事情做。「完全停下來，閒也會閒出病來」。台灣提供給年長者的工作機會不多，他們只好選擇回美開店，但選擇一周休息兩天，過年更是放假一個月，這樣一邊工作一邊遊玩，更能勞逸結合。

在南加從事地產行業的John徐，也是幾十年前從台灣來美的老移民。他表示，台灣如果有家人，就還有家的感覺；如果沒有，感覺在台灣是過客。John徐的兒子、兒媳、孫子都在美國，他的生意朋友圈也在美國，早已他鄉變故鄉，每年回台灣待一個月，感受一下家鄉味已足夠。「台灣夏天氣候炎熱，交通嘈雜，之前在台灣過馬路他被摩托車撞到，骨折養很久」。加州 氣候相對宜人，出行雖然需要開車，但購買特斯拉無人駕駛服務出行也很方便。另外如果再次發生疫情，美國醫療資源相對也更豐富。

華興保險 執行長張國興談及是否回台灣養老時表示，他離開台灣40多年，很多老同學、老朋友失去聯絡，自己回去感覺就像觀光客。最理想狀態，是每年回台灣待十天半個月，住酒店安心做遊客。也有人建議他在台灣置業，但他覺得台灣養一個房子比每年回去住酒店費用要高很多。「尤其台灣氣候濕熱，房子沒人住會發霉，如果每年不是待半年以上，無需有房產」。

張國興說，雖然在台灣出生長大，但現在根都在美國，該買的保險買了，該交的稅也交了，相信在這裡還是會得到更好照顧，甚至他連墓地都買在美國。等他退休後，如果走得動，想去哪都可以；如果走不動，美國醫療相對來說，還是比台灣更先進，台灣基礎普通病治療沒問題，但是大病或比較麻煩的病，治療還是美國更好。