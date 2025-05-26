今年國殤日出行人數高於上一年同期。（記者啟鉻／攝影）

國殤日長周末，成為夏季旅遊旺季的起點。儘管高油價、通膨壓力持續，新冠與蕁蔴診病毒未完全消退，國內民眾的出遊熱情，卻不減反增。部分華人 表示，國殤日長周末出行熱情高漲，主要原因是面對經濟及各種不確定性，壓抑、躁動心情需要釋放；趁著通膨再次加劇前，儘早滿足旅遊消費需求。

中文教育人士孫相治認為，很多人現在心態是焦慮和壓抑，尤其對未來工作收入可能會變差的人，面對物價上漲，可能很躁動，因此大家趁國殤日長周末外出釋放一下壓力，而且開車外出的人比較多。「出去與朋友聊聊天，大家一起野餐，發洩心中對各方面的不滿情緒」。

核桃 市市議員伍立倫表示，應該是「暴風雨」來臨前的「平靜」時期，大家及時享受樂趣，尤其開車短途旅行的人比較多。這種情況有些類似疫情期間，大家收入受影響，開車旅行的人反倒很多，因為開車旅行，是最經濟實惠的方式。實際上，現在零售業、餐飲業的經營收益都不如以前。政府機關也有危機感，以核桃市為例，對下一財年市區經濟的評估，是收入可能減少，就需要在支出方面保守一些。因此可以設想，大家在國內經濟進入高度不確定時期前，及時消費，先享受短途旅行或符合消費能力的旅遊目的地。

益智玩具發明者王家樂說，他周圍的人都感覺到很不安，無論工作還是消費，都充滿不確定性，這可能促使大家決定豁出去及時行樂。

華人訓犬師呂佳認為，華人在經濟不確定時期，喜歡緊縮消費，現在華人區的餐飲生意多數都不太景氣，而且有寵物 家庭的訓犬支出，也在減少。外出旅行較多的，可能是華人心目中的「老美」。

健身達人梁宏武表示，他剛抵達北京探望年邁父母，在飛機上看到旅客很多，部分是美國華人到中國旅行，極少有人戴口罩。他認為，國殤日周末人們出行較多，可能是對美國未來經濟環境有些信心，因為失業率仍比較低。