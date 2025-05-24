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獨戰5郊狼45分鐘 流浪幼犬全身而退 視頻網路瘋傳

橙縣訊
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畫面中可以看到，狗狗被至少五隻郊狼包圍並發起攻擊。(圖片來自KTLA電視台）
畫面中可以看到，狗狗被至少五隻郊狼包圍並發起攻擊。(圖片來自KTLA電視台）

俗話說猛虎難敵群狼。然而，近日南加州橙縣布瑞亞（Brea）住宅區，一隻年幼的流浪犬獨自對抗五隻郊狼，激戰45分鐘全身而退。這段視頻畫面被住戶分享至社群平台Nextdoor，迅速在網路上瘋傳，引發社區高度關注。

事件發生於6日清晨約5時40分，地點位於布瑞亞市57號高速公路附近的Huntley Circle街區。影片顯示，一隻未佩戴項圈的拉布拉多與德國牧羊犬混種幼犬，在社區內獨自行走時，突然遭數隻郊狼包圍並遭到猛烈攻擊。

屋主Steve Shatynski接受採訪時稱，當時他並未察覺自家車道正上演一場生死搏鬥。「那隻狗幾乎沒有叫，僅吠了幾聲，我們直到整起事件結束後才驚覺牠剛剛與野獸搏鬥過。」「我打開車庫門並敲窗警告時，大約有五、六隻郊狼從不同方向逃往我家後方的山坡，那隻小狗也跟著牠們一起上了山」。

為尋找這隻狗的主人，Shatynski將影片上傳至Nextdoor，希望社區內有人能認出這隻勇敢的小狗。不久後，這隻狗又在鄰里中徘徊了兩天，甚至再次回到Shatynski家門口。

他嘗試將狗收留，卻未能將牠誘入屋內。警局隨後與橙縣動物保護局合作，並指派一位捕犬專家前來設陷，順利將這隻狗送往當地動物收容所安置。

Shatynski指出，他曾在OC Animal Care的網站上看到這隻狗的收容資訊，但該頁面後來一度被移除。直到21日晚間，該資訊重新上架，確認這隻狗正式開放領養。

據Shatynski觀察，這隻狗似乎並未因攻擊而受到明顯外傷。影片中可見牠反應敏捷、勇敢無畏，不僅能有效驅趕郊狼，還能適時撤退自保，展現出求生本能。這起事件也再度引發寵物主對野生動物威脅的關注。Shatynski提醒，該狗在攻擊前幾乎未發出聲響，居民不應完全依賴寵物叫聲作為預警系統。

目前這隻狗已被領養，新主人為牠取名「Duke」。橙縣動物保護局表示，牠身體健康、個性友善，曾在圖斯汀（Tustin）動物收容所接受訓練，是一隻極具潛力的伴侶犬與守護犬。

動保局官員表示，Duke與郊狼對峙的影片是一個強烈警訊，提醒飼主務必提高防範措施，保護寵物免受野生動物侵害。官員也呼籲，切勿讓寵物在無人看管下於戶外逗留，尤其夜間或清晨是郊狼活動最頻繁的時段。

寵物 橙縣 布瑞亞

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