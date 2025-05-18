亞裔癌症糖尿病研討 消除就醫障礙

2025年亞裔癌症糖尿病健康研討會在杜瓦迪市的希望之城舉行。（記者王若然／攝影）

2025年亞裔癌症糖尿病 健康研討會17日在杜瓦迪市（Duarte）的希望之城（City Of Hope）舉行。本次研討會有醫療攤位提供訊息，多場由希望之城醫師帶來的醫療講座，講題專注亞裔群體健康，介紹該群體高發的疾病防治信息。此外，希望之城的癌症篩檢巡迴車開放給民眾使用。

本次亞裔癌症糖尿病健康研討會由美國癌症協會、國際獅子會、希望之城共同舉辦。南加州美國癌症協會現任會長、獅子會4L2地區分會前總監顧思佳介紹，三方一起舉辦健康研討會很多年。今年的主題聚焦亞裔健康，重點放在糖尿病、癌症方面，希望本場活動可以讓民眾和家人收益。2025至2026年南加州美國癌症協會候任會長裴映棋介紹，「本次論壇強調推動文化適切的癌症與糖尿病照護，消除就醫障礙並強化亞裔社區參與研究的重要性。通過結合科學、社區智慧與支持資源，我們希望共創更健康的未來。」 左起：南加州美國癌症協會榮譽會長李慶雯、榮譽會長黃妙蓉、會長顧思佳。（記者王若然／攝影）

獅子會4L2地區分會總監莫凱勝發言，希望通過這種合作，將希望之城的資源與本地民眾相連，最大程度地發揮醫療資源帶來的益處。獅子會4L2以下數個分會在當天研討會的開幕式上，分別捐贈給希望之城1000至3000美元不等的善款，由希望之城系統首席臨床官Vijay Trisal代表接受。

國會議員趙美心（Judy Chu）在研討會開幕式上指出，一些疾病不成比例地影響著亞裔群體，這些免費醫療資源可以加深人們對疾病的了解。她感謝主辦方讓該活動順利舉辦並頒發了賀狀。

當天的活動還評選出四位抗癌倡議青年大使並頒發了獎學金。第一名天普市高中生Evan Chia1000美元；第二名北好萊塢高中的Jerry Yang600美元；第三名Hannah Yang 400美元；特別獎獲得者Nathan Hoe是天普市的Gabrielino高中學生。獎學金由GreenSoft Technology贊助。 四位獲評選為抗癌倡議青年大使，左起：Evan Chia、Jerry Yang、Hannah Yang、Nathan Hoe。（記者王若然／攝影）

講座內容豐富，包括「亞裔健康現狀與癌症，糖尿病的差異性」，「亞裔女性乳癌風險與篩檢建議」，「食療預防與慢性病管理的策略」，「推動幹細胞移植治療嚴重再生不良性貧血」等。

活動現場設有大抽獎環節，並為註冊的前200位觀眾提供免費午餐、飲品，民眾滿載而歸。