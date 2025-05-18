我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巧到不能再巧 威州這家醫院14名護理師同時懷孕

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

南加州政府協會公布10生獲獎學金

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加州政府協會於年會上宣布2025年獎學金獲得者。（南加州政府協會）
南加州政府協會於年會上宣布2025年獎學金獲得者。（南加州政府協會）

加州政府協會（SCAG）宣布，南加州地區共有10名學生獲得2025年SCAG獎學金，包括來自洛杉磯縣和橙縣的三位亞裔學生，他們是北嶺（Northridge）的 Elisa Hong，核桃市（Walnut）的Tyler Wu，以及聖塔安那（Santa Ana）的Noelle Kim，每位學生將各得4000美元。

SCAG 獎學金計畫專為對城市規劃與公共政策有興趣，並將其作為長遠職涯目標的高中生與社區學院提供財務援助。該獎學金申請人需提交申請表、一篇至少500字的短文、兩封推薦信及現有成績單。

Elisa Hong將於北好萊塢（North Hollywood ）高中畢業，計畫就讀波莫那學院（Pomona College）主修政治學；Tyler Wu將於核桃市高中畢業，計畫就讀聖路易奧比斯波加州州立工藝大學（California Polytechnic State University, San Luis Obispo）主修土木工程；Noelle Kim 將於本月自 Fairmont Preparatory Academy學校畢業，計畫就讀加州理工學院（Caltech）主修跨領域研究。

加州 核桃 南加

上一則

洛市超速攝影機 明年中全面啟用

下一則

羅斯密市星巴克新店擴建 華人長者歡聚

延伸閱讀

洛州大18歲台裔畢業生 鳥類學研究獲國家榮譽

洛州大18歲台裔畢業生 鳥類學研究獲國家榮譽
「國潮」出海 Pop Mart盲盒大受歡迎

「國潮」出海 Pop Mart盲盒大受歡迎
紀欽耀處長投書美媒 籲挺台加入WHO

紀欽耀處長投書美媒 籲挺台加入WHO
全美中華婦女會500元獎學金 6月20日申請截止

全美中華婦女會500元獎學金 6月20日申請截止
天津大學南加州校友會 18日房地產投資講座

天津大學南加州校友會 18日房地產投資講座
澳門總商會獎學金 開放申請至6／30止

澳門總商會獎學金 開放申請至6／30止

熱門新聞

律師指出，假結婚交易中，「敲詐勒索」已成為常態。（示意圖，取材自Unsplash.com）

假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係

2025-05-13 23:44
Capital One Shopping的比價功能。（Thrifty World Traveler）

別再傻傻上官網買機票 這3個App幫你省40%

2025-05-10 16:21
秋前原的臉部瘀青。（「Go Fund Me」）

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

2025-05-15 16:25
加州奶茶店的外帶冷飲，一般情況下不收銷售稅，但也有例外。（示意圖，取自Pexels網頁）

波霸奶茶好貴 這項不該收的費用好多店都收了

2025-05-11 20:41
通過假結婚申請綠卡，最近價格飆漲至15萬美元。(示意圖，取材自Pexels)

婚姻綠卡黑市價飆至15萬美元 需求仍旺

2025-05-14 13:49
旅遊巴士與休旅車（SUV）相撞，一人死亡，32人住院，其中兩人情況危急。（截圖至KTLA5電視台視頻）

洛城旅遊巴士華人區大車禍 1死2重傷32住院

2025-05-11 14:32

超人氣

更多 >
突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空
川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價
「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬
好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味

好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味
廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃

廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃