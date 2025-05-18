南加州政府協會公布10生獲獎學金

南加州政府協會於年會上宣布2025年獎學金獲得者。（南加州政府協會）

南加州 政府協會（SCAG）宣布，南加 州地區共有10名學生獲得2025年SCAG獎學金，包括來自洛杉磯縣和橙縣的三位亞裔學生，他們是北嶺（Northridge）的 Elisa Hong，核桃 市（Walnut）的Tyler Wu，以及聖塔安那（Santa Ana）的Noelle Kim，每位學生將各得4000美元。

SCAG 獎學金計畫專為對城市規劃與公共政策有興趣，並將其作為長遠職涯目標的高中生與社區學院提供財務援助。該獎學金申請人需提交申請表、一篇至少500字的短文、兩封推薦信及現有成績單。

Elisa Hong將於北好萊塢（North Hollywood ）高中畢業，計畫就讀波莫那學院（Pomona College）主修政治學；Tyler Wu將於核桃市高中畢業，計畫就讀聖路易奧比斯波加州州立工藝大學（California Polytechnic State University, San Luis Obispo）主修土木工程；Noelle Kim 將於本月自 Fairmont Preparatory Academy學校畢業，計畫就讀加州理工學院（Caltech）主修跨領域研究。