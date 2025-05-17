聖瑪利諾學區Measure R續期24日公投 華社積極拉票

Measure R續期將維持現行每個地塊年繳415美元的稅費，並根據通膨進行年度調整但不超過3%，有效期六年。（記者趙健/攝影）

聖瑪利諾 聯合學區 （SMUSD）運行多年的教育經費來源之一 ——地塊稅案「Measure R」，將於6月3日舉行特別選舉投票 ，尋求選民同意續期，持續資助本地學區教育開支。此次續期不調升現行稅率，維持每塊地（parcel）年繳415美元的標準。該提案須獲三分之二選票支持方可通過。

學區指出，Measure R每年為學區帶來約160萬美元收入，用於留住教師和輔導員職位、維持可管理的班級規模、繼續提供藝術與音樂、STEM領域的高級課程等，對維持學區教育品質至關重要。該稅案自30多年前開始實施，定期更新，該稅案將於今年6月30日屆滿。

此次續期將維持現行每個地塊年繳415美元的稅費（2025-2026年），並根據通膨進行年度調整但不超過3%，有效期六年。若獲通過，資金將繼續專用於學區教學項目，並繼續實施嚴格的財政監督制度，包括向社區公開的年度報告、設置資金專款帳戶。此外，新提案繼續維持對65歲以上長者稅務豁免規定。

學區指出，聖瑪利諾學區優秀的師資與課程設計，使其長期名列加州表現最佳學區，為四個校區近3000名學生提供優質教育。根據加州學生學業表現與進展評估（CAASPP）在2023-24年結果，聖瑪利諾聯合學區在全州逾千個公立學區中脫穎而出，穩居全加州頂尖行列。

多年來，聖瑪利諾的教育提案一向獲得居民廣泛支持。此次社區不僅設有專屬的「YES on R」宣傳牌和中英文說明網站，還透過自發聚會活動推動投票。聖瑪利諾華協會長柯永青（Peter Koh）與太太蕾蕾，近日特別在家中舉辦拉票會，獲得學區領導、市政官員及社區居民熱烈響應。柯永青表示，若Measure R無法續期，學區就不得不撤裁11個教職，降低教學品質。Measure R是學區的保障，好學校塑造好社區，也成就更多家庭的美好生活。

「我們能為社區做些什麼？而不是只想著社區該為我們做什麼。」蕾蕾補充說，住在聖市20多年，他們看到愈來愈多的華人願意投票、參與公共事務。讓她特別感動的是，這次不少綠卡居民自己雖然不能投票，卻熱心動員鄰里參與。因為大家都知道，不論子女是否就讀本地學校，只要在聖市有房，學區好壞就與每個家庭息息相關。