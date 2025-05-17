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紀欽耀處長投書美媒 籲挺台加入WHO

洛杉磯訊
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駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀處長投書美國英文媒體。（駐洛杉磯台北經文處提供）
駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀處長投書美國英文媒體。（駐洛杉磯台北經文處提供）

第78屆世界衛生大會（WHA）將於5月19日召開，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀15日投書美國南加州的「比佛利報」 (Beverly Press)，呼籲支持台灣參與「世界衛生組織」(WHO)，凸顯美國南加地方媒體對我國際參與的重視。紀欽耀處長在投書中指出，「全民均健」一直是世界衛生組織(WHO)的目標。然而因中國政治阻撓，特別是對聯合國大會第2758號決議的錯誤扭曲，使得對全球衛生重要貢獻的台灣被排除在世衛組織之外，全球衛生界不應讓政治利益凌駕於公共衛生要求之上。

紀欽耀表示，台灣是值得信賴且具高度效率的全球衛生夥伴，在新冠疫情期間馳援世界，提供醫療物資、分享專業知識，並保持透明、即時的溝通。

紀欽耀呼籲國際社會，支持台灣參與世界衛生組織的各項會議和機制，包括世界衛生組織大流行病協定。健康是一項基本人權；承認台灣在全球衛生界的角色不僅務實，更是公義之舉。

「比佛利報」 (Beverly Press)為服務南加州Beverly Hills的地區報，曾於2010年獲加州議會評為年度最佳小型企業。讀者多為美國主流社會菁英。該報設有網站廣為宣傳，現有60萬追蹤者。

加州 南加 WHO

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