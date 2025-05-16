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2女乘郵輪走私15萬支菸 入南加被捕

洛杉磯訊
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兩名女性旅客日前搭乘郵輪抵達南加州時，攜帶近15萬支走私香菸被CBP逮捕。（CBP）
兩名女性旅客日前搭乘郵輪抵達南加州時，攜帶近15萬支走私香菸被CBP逮捕。（CBP）

美國海關暨邊境保護局（CBP）14日公布，兩個女性旅客日前搭乘郵輪抵達南加時，攜帶近15萬支走私香菸，遭當局逮捕。

根據CBP新聞稿，事件發生在4月17日，兩女從墨西哥Ensenada出發，抵達長堤郵輪碼頭（Long Beach Cruise Ship Terminal），共攜帶10件行李。CBP檢查時，發現其中藏有749條、總計約14萬9000支非法進口香菸。

兩女下船後主動接受海關檢查，並出示香菸的購買憑證，但無法提供進口「大數量香菸」所需的合法許可文件。根據規定，進口大量香菸（屬商業用途）需取得美國酒精菸草稅務暨貿易局（TTB）發出的進口許可證。此外，產品包裝，也須符合美國食品暨藥物管理局(FDA)標準，例如需標示尼古丁警告及正確產品說明。

這些香菸若以加州每條香菸約80美元的最低估價計算，總值約為5萬9920美元。

CBP洛杉磯-長堤港主任Africa R. Bell表示，「非法進口香菸，對地下市場來說極具利潤，從海外購買成本低，且可逃避進口稅費。然而這種行為，不僅使美國政府稅收受損，更可能對消費者造成健康風險。」

CBP 長堤 郵輪

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