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搶遍大洛杉磯藥店 歹徒判入獄25年

洛杉磯訊
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一名在2023年持槍搶遍大洛杉磯地區藥店的搶匪，12日獲刑25年。圖為洛杉磯聯邦法庭。（取自洛杉磯聯邦法庭官網）
一名在2023年持槍搶遍大洛杉磯地區藥店的搶匪，12日獲刑25年。圖為洛杉磯聯邦法庭。（取自洛杉磯聯邦法庭官網）

繼一名共犯日前被判25年後，又一名在2023年持槍搶遍大洛杉磯地區藥店的搶匪，12日獲刑25年。

聯邦檢察官辦公室12日表示，現年23歲的霍桑市（Hawthorne）居民Makai Yusef Sanders，同時被判向12起搶劫案的受害者和店家賠償4萬8490美元。

Makai Sanders多達十多起的系列搶劫案，橫跨蒙特利公園、巴沙迪那、北好萊塢、長堤市等地的便利藥店Rite AidWalgreens和一些餐館，系列搶劫均發生在2023年8月至9月間。被告2024年11月承認共謀搶劫、商業搶劫和持槍犯罪等多項重罪指控。

聯邦檢察官表示，Sanders和23歲的同案被告Kenyatta Kamar Jones的搶劫模式，是在商鋪關門前約一小時入店，在顧客中選定目標，然後持槍搶劫；他們搶劫顧客後，還進入商店辦公室，搶劫商店的保險箱。

在對Walgreens的一次搶劫中， Sanders和Jones持槍搶劫在收銀台準備付錢的顧客。不僅如此，兩人還用手槍抵住店員後背，脅迫她前往辦公室保險櫃。為讓店員快點行動，兩被告用木桶從後面推她。

由於擔心生命安全，這名員工不得不走向保險箱，但她相當機靈，注意到劫匪與同夥交談，心不在焉時，突然加快動作將自己反鎖在辦公室，同時打911報警。

起訴書指出，除現金外， Sanders和Jones還搶劫在藥店購物的多名顧客的iPhone手機。Sanders、Jones以及第三名同夥2023年9月26日被捕，警方在Sanders和Jones身上，搜出與藥店搶劫型號相符的手槍，同時在兩人車中發現一些衣物，包括黑色帶有紅色標誌的面具，與其在搶劫中穿戴相符。

Jones承認與Sanders相同指控，近日被洛杉磯聯邦法院判處25年監禁，賠償4萬8490美元。

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