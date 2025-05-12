鑽石吧華人聯誼會 郭凱琪接任會長

鑽石吧市長鄧嘉猷（前左一）為鑽石吧華協新會長郭凱琪（右三）和卸任會長古紹崙（右四）交接監交。（記者楊青/攝影）

鑽石吧 華人聯誼協會35/36届換届及新舊會長交接典禮，10日晚在工業市太平洋棕櫚酒店舉辦，來自南加州 各地的政商僑學界400嘉賓共襄盛舉。

鑽石吧華人聯誼協會35/36換屆及新舊會長交接典禮10晚在工業市太平洋棕櫚酒店盛大舉辦。（記者楊青/攝影） 鑽石吧華人聯誼協會新一届理事會幹部。（記者楊青/攝影）

卸任會長古紹崙結束兩届任期，將接力棒交給繼任會長郭凱琪。古紹崙感謝協會理事的鼎力支持，使得華協繼續壯大。他表示，鑽石吧華人聯誼會結合老中青三代，常年參與社區活動，推廣中華傳統文化，過去兩年在教育、慈善和公共事務參與等方面，成果豐碩。

新任會長會計師郭凱琪表示，鑽石吧華協會是她來美30多年中最早加入的團體，對它深有感情。多年來擔任協會財務長，和志同道合的朋友彼此合作，服務社區。此次接下會長職務，將全力承前啟後，加強與社區互動，支持中文學校弘揚中華文化。

來自各地和多族裔表演團體，在晚會上表演國樂合奏、韓國大鼓、戲曲舞蹈、民俗扯鈴和辣媽熱舞等節目；獎品豐富的幸運抽獎，讓晚會高潮迭起。華協新舊理事最後上台聯唱「朋友」，為晚會畫上圓滿句號。

新一届鑽石吧華協理事會幹部還包括，副會長汪康熙、張青，副會長兼秘書張葉龍，財務長彭穎齡，中文學校校長湯煒，顧問張鄭美蓮，中文學校家長會會長李寒立。

加州參議員Bob Archuleta（中）向鑽石吧華協會新任會長郭凱琪（前右）和卸任會長古紹崙（前左）頒發賀狀。（記者楊青/攝影） 核桃谷聯合學區和鑽石吧高中向鑽石吧華協頒獎感謝。（記者楊青/攝影） 核桃谷水區委員會向鑽石吧華協新舊會長頒獎感謝。（記者楊青/攝影） 鑽石吧中文學校10日晚表揚年度優秀教師和優秀學生助教。（記者楊青/攝影）

鑽石吧市長鄧嘉猷為新舊會長交接鑒交。加州參議員Bob Archuleta向鑽石吧華協會及新舊會長頒發賀狀。鑽石吧市議員劉敏兒、周柏華、劉栩林，核桃 學區教委會書記佟儀，鑽石吧高中校長David Hong，核桃市議員伍立倫等參加晚會並向鑽石吧華協頒發賀狀。鑽石吧中文學校也在當天晚會上，表揚了年度優秀教師和優秀學生助教。