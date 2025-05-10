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一代歌姬吳翠姬5月24日西來大學開唱 門票銷售一空

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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吳翠姬老師音樂會將於24日下午在西來大學舉行「如歌歲月深情相伴」音樂會。（主辦單位提供）
吳翠姬老師音樂會將於24日下午在西來大學舉行「如歌歲月深情相伴」音樂會。（主辦單位提供）

以經典名曲「包青天」成名的一代歌姬吳翠姬將於24日下午2時30分，於羅斯密市西來大學（University of the West）禮堂舉辦「如歌歲月深情相伴—吳翠姬老師音樂會」。主辦方誠邀各界樂迷共襄盛舉，一同沉浸在動人旋律與歲月情懷的交織中。

吳翠姬以渾厚深情的嗓音與雋永動人的旋律，陪伴許多人走過青春歲月。本次音樂會將演唱多首膾炙人口的經典歌曲，藉由音符串聯記憶，喚起聽眾心中溫暖與感動。據主辦單位指出，目前全場224個席位已售罄，VIP座席更增至115席，預料將座無虛席。

當天活動將由多位嘉賓致詞揭開序幕，包括慧東法師開示祝福，並邀請聖蓋博市市長孟查卡（Denise Manchaca）、鑽石吧市長鄧嘉猷與核桃市議員伍立倫等貴賓到場致詞。主辦單位提醒觀眾，建議於下午2時15分前抵達，由專人引導入場。

音樂會由「吳翠姬老師音樂會」主辦，活動總召為方惠蘭（Carolyn Chen），總幹事為江盛德（Hunter Chiang）。票價為VIP票100美元，一般票58美元，洽詢專線為Tina Yang：626-688-9934，及Carolyn Chen：626-322-8252。

鑽石吧 核桃 聖蓋博

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