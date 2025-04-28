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與媽媽來場約會 世報感恩午宴5/3溫馨登場

洛杉磯訊
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世界日報洛杉磯社和世華婦女企管協會南加州分會，將於5月3日（星期六）上午11時至下午3時舉辦2025年母親節感恩午宴。圖為此前活動照。（本報資料照片）
世界日報洛杉磯社和世華婦女企管協會南加州分會，將於5月3日（星期六）上午11時至下午3時舉辦2025年母親節感恩午宴。圖為此前活動照。（本報資料照片）

母親節即將來臨，在這一年中最溫暖且充滿愛的時刻。無論您是媽媽、正在想媽媽，還是準備感謝媽媽的人，我們都想邀請您一同共度溫馨時光。

洛杉磯世界日報和世華婦女企管協會南加州分會將於5月3日（星期六）上午11時至下午3時，在羅斯密市888海珍大酒樓盛大舉辦2025年母親節感恩午宴，以分享媽媽的故事為主題，不僅準備豐盛美味佳餚，還有精采紛呈的表演節目以及多重好禮抽獎。每位參與餐會的來賓，皆可獲得精美伴手禮袋，更重要的是，活動當日隨報發行的母親節專刊，集結多位媽媽的溫馨故事，滿滿的感動與回憶，等您一起來分享與珍藏。

此次活動邀請到多組表演團體參與，包括音樂藝術家布萊思、Live Oak土風舞社、芮星音樂藝術學院、聽竹口琴社和金弦尤克里里音樂社，以及兩位小朋友（曾一依、曾一上）以討論送母親什麼禮物，而展開的相聲演出，兩人的童趣演出，保證讓全場笑翻天。

除此之外，活動還安排多輪抽獎，獎品涵蓋現金獎、禮物卡、健康踏步機、家電、茶葉禮盒、精美藏書，以及由德成行提供的養生禮包等，世界日報希望藉由本次活動，向所有偉大的母親獻上最深感謝，也期盼讓與會者能滿載而歸！

整桌認購及零售餐券將於5約2日（周五）截止報名，現場席位有限，敬請把握機會，有興趣的朋友，歡迎致電323-268-4982洽詢。

母親節 世界日報 加州

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