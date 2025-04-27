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冒領加州野火災難救助金 5人被捕

編譯陳盈霖╱綜合報導
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美國司法部逮捕詐領FEMA補助金嫌犯。（NBC）
美國司法部逮捕詐領FEMA補助金嫌犯。（NBC）

洛杉磯時報報導，美國司法部（Justice Department）25日宣布逮捕五名涉嫌通過詐欺手段，從聯邦緊急事務管理局（FEMA）詐領數萬美元聯邦災難救助金（disaster-relief funds）嫌犯，他們被控與重大災害或緊急救助福利相關的詐欺罪名，每人最高恐面臨30年聯邦監禁。

五名被告分別為32歲，來自康普頓（Compton）的霍根（Deanniah Hogan）。她於1月提交申請，稱所租寶馬山（Pacific Palisades）的房屋於火災中受損，從FEMA獲得1萬7351元，然該房產真正屋主後來向執法部門證實房屋並未出租。目前霍根以1萬美元交保，5月20日審理。

東好萊塢（East Hollywood）31歲強森（Delvonne Dashon Johnson），聲稱所租寶馬山房屋為他本人擁有。該屋真正屋主表示不認識強森，且從未出租房屋。FEMA根據強森2月提交的虛假申請，向他支付6萬4138美元。

21歲長堤（Long Beach）羅威（Keandre Lowe），聲稱所租的艾塔迪那（Altadena）房屋在火災中受損，得到2萬8286美元救助金。然該屋真正屋主表示，自2007年起便一直居住在此，從未出租過。

休曼橡林（Sherman Oaks）38歲麥肯塔（Zenalyn Mclntre）提交虛假文件，聲稱所租的寶馬山房屋在火災中被毀，得到2萬5229美元。亞利桑那州33歲伍茲（Katrina Woods）則在申請中，列出一個不存在的艾塔迪那地址作為住所，聲稱該處被火摧毀， FEMA向其支付2萬3441美元，還支付她在洛市中心和霍桑（Hawthorne）兩次酒店費用。

長堤 司法部 洛杉磯

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