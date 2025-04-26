假冒外送員探路 阿罕布拉3竊嫌失風落網

監視器畫面顯示，一名女子穿著黑色連帽衫，手持紙袋站在住戶門前，假扮Uber Eats外送員探查屋內是否有人。警方指出，該女子為住宅行竊集團成員之一。（Alhambra_police提供畫面）

洛杉磯 縣阿罕布拉 市警方日前逮捕三名涉嫌入室行竊的嫌犯，其中一人假扮外送員，先行探查屋內是否有人，再通知同夥作案。據FOX11、KTLA5報導，三人已被警方依住宅竊盜罪送辦，案件仍在調查中。

警方表示，案發當時，一名女子身穿Uber Eats制服，出現在Balzac街3300號街區，聲稱要送DoorDash餐點，詢問住戶是否下單。該女子並非來送餐，而是藉此確認屋內是否有人。當她發現屋內無人後，便傳訊同夥入室行竊，自己則留在門口佯裝外送員望風。兩名共犯翻牆進入住宅後強行開門，準備偷竊屋內財物。然而，就在他們動手之際，發現警員已趕抵現場，便企圖藏匿。

女子一度試圖用簡訊通報屋內同夥警察來了，但為時已晚。阿市警方帶著警犬Doggo及巴沙迪那警局K9單位，迅速封鎖周邊區域，最終成功將三名嫌犯逮捕歸案。

三人分別為來自艾辛諾湖（Lake Elsinore）的Kennisha Powell、鮑爾 溫公園市（Baldwin Park）的Dejon Brown，以及洛市的Jerry Mullens。警方已將三人以住宅竊盜罪名送辦，並將調查他們是否涉及其他類似案件。當局也呼籲居民提高警覺，若發現可疑人物或行為，立即通報警方，以共同維護社區安全。