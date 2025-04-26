南加台大校友會 捐巴沙迪那消防局1.7萬元

南加州台大校友會與基金會，向巴沙迪那消防局捐贈1萬7000美元，右二起：官慧珍、路琳、Chad Augustin、楊家淦、Carla Buigues。（記者劉子為／攝影）

南加 州台大校友會與基金會今年初發起山火 救災募款行動，一個月內便募集超過3萬美元善款。4月23日，在洛杉磯僑界急難救助協會和巴沙迪那消防基金會（Pasadena Fire Foundation）協助下，將其中1萬7000美元正式捐贈予巴沙迪那消防局（Pasadena Fire Department），以實際行動表達對災區與前線人員的支持與感謝。

南加州 台大校友會會長路琳表示，今年1月洛杉磯地區遭受猛烈山火侵襲，部分校友及居民受到損害，校友會遂發起募款行動。她說，「這3萬美元由眾多校友累積而來的愛心，我們希望透過善款，幫助社區重建，也希望能拋磚引玉，讓更多人關注社區災後復原」。

基金會會長官慧珍說，原預計用這筆款項協助受災校友，但因多數校友表示已獲政府補助，僅部分資金用於個別援助。剩餘善款經多方考量後，決定分批捐出。她說：「今天捐出的是一半資金，另外一半我們正與洛縣消防局溝通，擬捐贈至專門支援受傷警消或災後即時需求的慈善機構。」

巴沙迪那消防局局長奧古斯汀（Chad Augustin）在受贈儀式中表示感激，「我們非常榮幸能服務社區，尤其在今年1月山火發生後，社區的支持與慷慨捐贈令人動容。」他指出，部分善款將用於消防局的關懷外展小組（CORE Team），用以添購車輛，並協助遊民獲得救助。

本次捐款安排由洛杉磯僑界急難救助協會促成。會長楊家淦表示，該協會長期致力於在災難或突發事件中提供援助。他說：「我們希望成為南加僑胞堅強的後盾，任何需要協助的情況都可聯絡我們。」

巴沙迪那消防基金會（Pasadena Fire Foundation）也參與了本次捐款安排。負責人Carla Buigue說：「其實我本人及多位董事成員也在山火中失去了家園，因此這份來自南加州台大校友的善舉對我們意義非凡，感激之情無以言表。」