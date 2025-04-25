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洛縣36號提案論壇 要求州府撥款

記者邵敏／亞凱迪亞報導
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地方政府官員討論「第36號提案」執行細節、資金缺口等。（高卿提供）
地方政府官員討論「第36號提案」執行細節、資金缺口等。（高卿提供）

加州「第36號提案」（Proposition 36）早在去年底就已宣布生效，但加州政府迄今尚未提供任何執行資金。幾十名地方政府官員日前參與論壇，發聲要為城市爭取應有的支持。

亞凱迪亞市議員兼加州城市聯盟洛杉磯縣分部主席高卿，4月10日主持「第36號提案實施論壇」，吸引超過60名地方政府官員參與，共同討論該法案的執行細節、資金缺口及其對城市、執法部門和社區的眾多影響。

「第36號提案」2024年12月18日正式生效，這項由加州選民壓倒性通過的法案，涉及內容包括無家可歸、藥物成癮及盜竊防治等，應對加州日益惡化的公共安全挑戰。當天論壇邀請多位嘉賓參與討論。

洛縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）強調，在州政府未提供任何執行資金的情況下，地方領袖必須積極倡議並建立聯盟。他表示，「法律條文明確，但資源卻未到位。若無州政府資助，我們必須發聲為城市爭取應有的支持。」

高卿呼籲居民、企業主及民選官員共同敦促州議員撥款執行「第36號提案」，缺乏資源，地方政府無法維護公共安全。法案已通過，現在是時候提供資金。

亞凱迪亞市議員鄭博仁表示，連鎖商店因猖獗盜竊被迫關門，居民在自家門口踩到用過的針頭，這已不僅是執法問題，更是整個社會道德底線的潰堤。

洛縣警長盧納對當局決定關閉男子中央監獄、卻未提供替代設施的決定表示擔憂，警告此舉可能導致暴力罪犯被釋放，嚴重危及公共安全。

亞市議員高卿10日主持「第36號提案實施論壇」。（高卿提供）
亞市議員高卿10日主持「第36號提案實施論壇」。（高卿提供）

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