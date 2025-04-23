南加州台美急難救助協會27日義診 教防災、防詐

南加州台美急難救助協會記者會大合照。（記者張庭瑜／攝影）

為關懷僑胞健康、推廣正確醫療與防災觀念，南加州 台美急難救助協會將於本月27日舉辦全程免費的「社區義診居家安全講座」。設在洛杉磯 華僑文教中心的活動地點對所有民眾開放，結合中西醫義診、法律與急難應變講座、防詐教育及心理諮詢，期盼提升社區整體健康防護力與緊急應變能力。

鍾佩珍（站立者）表示，防災重於救災，期望民眾藉由參與講座，強化自我保護與助人能力。（記者張庭瑜／攝影）

急難協會第二副會長溫玉玲擔任活動召集人。她表示，此次講座延續去年成功經驗，內容更為豐富、安排更為周全，盼能擴大服務層面，使防災與醫療資源深入僑社。洛僑中心主任鍾佩珍亦肯定協會多年來深耕社區，指出災難難以預測，但防災教育不可或缺，透過活動傳授自保之道，亦能增進民眾助人能力。

陳玲華（站立者）表示，期盼透過實用講座與多元資源，提升僑胞防災應變與社區自助能力。（記者張庭瑜／攝影）

林榮松醫師指出，急救知識關係生命安全，屆時將以其麻醉專業協助指導民眾如何應對突發狀況。並提醒，切勿輕信社群媒體上的偏方，應以正確、科學方式養生與就醫。律師方孝偉亦將分享居家安全與法律責任相關經驗，強調美國法律雖保障住宅安全，但自衛應合情合理。

南加州台美急難救助協會將在27日在艾爾蒙地市舉辦免費義診與居家安全講座，內容多元，歡迎民眾參加。（主辦方提供）

協會秘書長陳玲華表示，協會近年積極投入急難救助，2024年捐出2萬美元協助受災戶，展現實際行動力。她鼓勵僑胞踴躍參與，強化個人與社區安全意識。

總幹事潘意玲、劉雅薇與葉怡蘭介紹，活動當天將設有義診攤位，包括牙科、小兒科與中醫望診等，並提供心理諮詢及血壓、血糖 檢測服務。現場亦將抽出中華航空「洛杉磯－台北」來回機票作為頭獎，另有紅包及小禮品贈送。

當天亦將發送200份急難救助包與200份緊急救生指南，並提供洛縣製作的居家安全資料，盼透過實用資訊與豐富資源，強化僑胞自救互助能力。

主辦單位提醒，災難來臨時，往往僅有六分鐘可供撤離，應預先準備好緊急避難包，內含重要文件與貴重物品。活動將於27日下午2時至4時30分在洛僑中心舉行，邀請醫師、律師與警員分享實用的防災與防詐知識，並設免費一對一諮詢服務，現場發放號碼牌。

協會第四副會長趙韻梅也預告，6月28日將舉辦「台灣美食暨文化推廣日」，邀請台語歌后張秀卿壓軸演出，屆時結合多家台灣美食品牌，提供免費飲食體驗與文化展示，促進社區對台灣文化的認識與認同。