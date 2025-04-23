聖谷獲聯邦撥款40萬元 鼓勵堆肥、減少食物浪費

聖蓋博谷政府聯盟獲得聯邦農業部40萬美元撥款，加强與聖谷相關部門合作，鼓勵食物堆肥，減少食物浪費，降低溫室排放。（聯邦農業部提供）

聖蓋博 谷政府聯盟（SGVCOG）22日表示，聖谷「FRESH SGV」計畫近日獲聯邦農業部 （USDA）40萬美元撥款支持，鼓勵堆肥，減少食物浪費，為降低溫室排放添磚加瓦。

聖蓋博谷政府聯盟執行理事Marisa Creter表示，聖谷「FRESH SGV」計畫2024年4月地球日期間成立，與Foothill Unity Center、God's Pantry和Heart of Compassion Distribution合作，為聖谷的20個城市提供食物回收服務。此次農業部提供的撥款，為聖谷地區的非營利組織提供支持，這些組織作為次區域食品回收中心，經常面臨大量食物浪費。新的經費將幫助他們將食物垃圾從垃圾掩埋場轉移出來，為有需要的人提供食物同時，支持農業堆肥計畫。

聯邦農業部的食物與垃圾分離和堆肥計畫總額超過750萬美元，包括26個合作項目，聚焦減少日益嚴重的食物垃圾及食物垃圾造成的溫室氣體排放，幫助社區減少食物浪費。獲得援助資金的，包括加州 在內共有15個州和一個地區項目。

農業部目前推廣的試點活動，包括在學校實施午餐時間堆肥計畫、共享餐桌、減少食物浪費競賽和以食物浪費為重點的課程，為居民試行18個月的路邊堆肥服務，並向社區花園和城市農場分發堆肥，舉辦以可持續農業實踐為中心的研討會，普及食物垃圾的利用與環保知識。同時還有「搶救食品」試點，從垃圾掩埋場轉移食物廢棄物，用於生產堆肥，減少溫室氣體排放。