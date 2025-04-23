上季增長只是迴光 洛港、長堤港到貨量驟降

洛杉磯港的到貨量持續減少。（Port Optimizer網站）

總統川普對中國發動超高關稅 ，中國報復以高額關稅，直接導致中國貨物運往美國的數量大減，5月4日至5月10日預計抵達洛杉磯港 的貨船僅12艘、20呎標準貨櫃（TEU）6萬2568個，運量較一周前減少29.14%，較一年前減少43.85%。

專家擔心，美中之間的貨運量將持續下跌，西岸港口都不好過，特別是洛杉磯港與長堤 港的貨運量可能持續下跌。4月20日日至26日，貨運量雖較上周增加6.13%、年增57.10%，但從4月27日至到港貨櫃只剩8萬8297個，周減26.79%、年減7.59%。

5月4日至5月10日的貨櫃量更減至6萬2568個，周減29.14%、年減43.85%。這些數據來自港口管理業者Port Optimizer，並且每天更新，納入新增或取消的到港貨櫃量，預計到港的貨船都是即將出發，或已經在海上的。

CNBC指出，海運運量持續下滑，還會衝擊港口聯外的陸運。「DAT Freight & Analytics」的分析長亞達摩（Ken Adamo）指出，西岸港口的轉折點即將出現，只消看看卡車總量與還在載貨的數量，就會發現相比兩周之前，全美減少了70萬個貨櫃。

22日，聯邦財政部長貝森特（Scott Bessent）告訴一團投資人，與中國的貿易戰不可能持續，降溫應該很快就會出現。CNBC的這個消息來自一名與會者。

到港數量減少的原因之一是，許多跨太平洋船運業者都在取消預定航班，西岸的長堤港、洛杉磯港、屋崙港（Port of Oakland）、西雅圖港都同蒙其害。

三大海運聯盟的「雙子星協作」（Gemini Cooperation）取消24.39%，旗下有馬士基（Maersk）與赫伯羅德（Hapag-Lloyd）；「海洋聯盟」（Ocean Alliance）取消18%，成員有達飛海運（CMA CGM）、中遠海運（COSCO Shipping）、長榮海運（Evergreen）與東方海外（OOCL）；「卓越聯盟」（Premier Alliance）中止15%的航班，來自海洋網聯船務公司（Ocean Network Express）、韓新遠洋船務（Hyundai Merchant Marine）與陽明海運（Yang Ming Marine Transport）。

地中海航運（MSC）與以星綜合通運（ZIM）則為10%。CBNC指出，中國出發的航班，至少有80班因載不到貨而取消，各海運都忙於彌補空缺。