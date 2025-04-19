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文化溯源 羅省中華會館4/28訪台

本報記者/洛杉磯報導
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羅省中華會館主席訪問團將於4月28日至5月3日赴台參訪，（右起）朱栢田、聶澤英、紀欽耀、張麗卿、伍堅偉。（本報記者/攝影）
羅省中華會館主席訪問團將於4月28日至5月3日赴台參訪，（右起）朱栢田、聶澤英、紀欽耀、張麗卿、伍堅偉。（本報記者/攝影）

為促進台美文化交流、強化海外僑社與台灣的聯繫，羅省中華會館組團將於4月28日至5月3日赴台灣參訪，4月18日在會館舉行隆重的授旗儀式。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長伉儷、洛僑中心鍾佩珍主任等嘉賓到場見證，標誌此行正式啟動。

此次訪問團由中華會館主席聶澤英擔任團長，三位會館首長朱栢田副主席、張麗卿監事長、伍堅偉副監事長共同擔任副團長。44位團員來自中華會館所屬27個僑團，包括會館顧問、三會會長（校董會、福地會、福僑會）以及兩位美國土生土長的僑胞，成員陣容堅強，規模為近年罕見。

聶澤英表示，這次回台參訪對長年旅居海外的僑胞而言，既是一次文化溯源之旅，也象徵與台灣深厚情感的延續。台灣作為中華文化保存最完整的地方之一，透過行程中的博物館參觀、機關拜會及人文體驗，希望能讓僑界代表更深入了解台灣社會，進一步推動在海外的文化傳承。

紀欽耀處長致詞時指出，台灣擁有逾70萬件國寶文物的故宮博物院，展現中華文化的博大精深，是全球華人了解自己文化根源的重要窗口。他也強調，台灣之美不僅在於古蹟與歷史，更在人與人之間的溫暖互動，期盼訪問團能親身感受到台灣社會的善良與熱情。

據悉，此行參訪安排多元，涵蓋外交部、立法院、總統府、文化機構、九份老街及宜蘭等地，並將參觀在地酒廠、品味台灣風土文化。鍾佩珍主任強調，行程由僑務委員會精心規畫，旨在回應會館的參訪需求，內容豐富且具深度，亦安排專屬接待與導覽，讓團員有機會深入了解台灣政治、文化與民情面貌。

羅省中華會館將組團前往台灣參訪鄉雨，18日舉行授旗儀式，與會人員合影留念。（本報...
羅省中華會館將組團前往台灣參訪鄉雨，18日舉行授旗儀式，與會人員合影留念。（本報記者/攝影）

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