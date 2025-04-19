追看曾雅妮打球 台灣林子涵展自信

來自台灣的高球選手林子涵首次參加LPGA，她自信面對。（記者張宏╱攝影）

華裔企業家王文祥夫婦連續三年冠名JM Eagle LA Championship高爾夫球比賽，且再次由其所創立的Plastpro公司贊助2025年LPGA洛杉磯 女子職業高爾夫球公開賽。來自台灣的高球選手林子涵首次參加LPGA，她希望女性高爾夫球選手未來有更多個性展示機會，能夠被更多人看到。

（影音來源：記者張宏）

25歲的林子涵當天身穿貼有贊助商Logo的可愛外套，她表示，這次獲得中國信託和中華航 空等商家贊助比賽，感謝他們對女子高爾夫球運動的支持。這件外套也一路獲得很多好評，洛杉磯現在的天氣很適合穿著。她一路從世巡賽打到LPGA，看到自己的進步和成長。為了LPGA首秀，她提早來當地練球，且專門從澳洲 請來教練為其特訓。她是第一次在El Caballero鄉村俱樂部場地打球，當地果嶺坡度比較多，有一定挑戰，但她心態平和，希望通過多多練習來克服。

她說，25歲正是球員的黃金時期，她生活大部分時間現在都被高爾夫占據，希望能好好把握，至少再打十年。對於獎金管理，她自認是保守型，追求長期穩定，因為未來打球還需要很多花費。如果住在Airbnb，她都盡量自己煮飯，和台灣物價相比，美國物價高很多，有中國信託和華航的贊助讓她可專心打球，沒有後顧之憂。

談及現在女性高球選手獎金增加，她表示，近年女子高爾夫球運動逐漸獲得關注，但是相比男子運動員在Netflix這樣的平台有展示個性的機會，女性運動員也需要有這樣展示自我和個性的舞台，才能帶來更多的關注。

林子涵在台灣出生長大，從小就是高爾夫球迷，她在青少年時期就受到女子高爾夫推廣團體「裙擺搖搖」支持，常到美國、澳洲比賽，大學赴美進入俄勒岡大學（University of Oregon）校隊，為校拿下團體冠軍。美國讀書的經歷讓她沒有語言障礙，也因此在各場比賽中交到各國的好友。

她說，自己11歲時跟著曾是球后的曾雅妮在揚昇LPGA台灣賽走了18洞，每一洞她都鑽到人群的最前面，只為看曾雅妮打一球。如今她也踏上LPGA的賽場，也希望能成為眾多女性高爾夫球迷的榜樣。