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洛台僑長堤市「柬埔寨城」盛裝遊行 為台灣發聲

洛杉磯訊
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台灣僑團參加「柬埔寨城」新年遊行，手持台灣相關標語及「長堤-桃園姊妹市協會」橫幅，傳遞支持台灣參與國際組織的訊息。（潘意玲提供）
台灣僑團參加「柬埔寨城」新年遊行，手持台灣相關標語及「長堤-桃園姊妹市協會」橫幅，傳遞支持台灣參與國際組織的訊息。（潘意玲提供）

位於洛杉磯長堤市的「柬埔寨城」（Cambodia Town）日前舉行年度遊行，吸引上萬民眾到場觀賞。來自南加州各地的多個台灣僑團盛裝參與，以泰雅族傳統服飾、鮮明口號展現台灣文化特色，沿途高喊「Happy New Year! Taiwan Number One!」，成為全場注目焦點，充分展現台灣社群的凝聚力與國際能見度。

南加州台灣僑民穿著泰雅族傳統服飾，手持「Taiwan WHO/WHA」、「Tai...
南加州台灣僑民穿著泰雅族傳統服飾，手持「Taiwan WHO/WHA」、「Taiwan Can Help」標語參與遊行，展現台灣願為全球公共衛生貢獻的訴求。（潘意玲提供）

遊行現場鑼鼓喧天、彩旗飄揚，洋溢濃厚節慶氛圍。台灣僑民的熱情參與，不僅獲得現場觀眾熱烈掌聲與喝采，更吸引眾多民眾主動上前合影，展現對台灣的友好與肯定。

台灣僑團遊行隊伍高舉標語，支持台灣參與WHO與WHA為台灣發聲。（潘意玲提供）
台灣僑團遊行隊伍高舉標語，支持台灣參與WHO與WHA為台灣發聲。（潘意玲提供）

召集人溫玉玲表示，台灣與「柬埔寨城」同屬亞洲文化圈，人民情感深厚，透過參與當地新年慶典，不僅傳遞對柬埔寨社群的新年祝福，也期望讓更多不同族裔了解並支持台灣。總幹事潘意玲指出，台灣應加入世界衛生組織（WHO）、參與世界衛生大會（WHA），不僅是保障台灣人民健康福祉，更是強化全球防疫體系的重要一環。

洛杉磯華僑文教服務中心主任鍾佩珍與副主任陳品妤也到場。

此次參與活動並由袁路、劉雅薇等多位僑界幹部共同籌畫。參與團體包括台美公民協會洛杉磯分會、洛杉磯聖東台灣同鄉會、世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會、美國客家聯合會、北美台灣婦女會、哈岡華人協會、美國台灣人獅子會、洛杉磯台美商會、桃園長堤姊妹市協會、羅省婦女新運會及南加州台灣人長輩會等多個社團，展現台灣社群的高度動員、創意巧思，也將春節元素與台灣意象融合，極具吸引力。

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