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IRS裁員 專家：財政赤字與移民社區面臨挑戰

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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紐約大學稅法中心副主任、前IRS律師Michael Kaercher介紹2017年川普稅改及其延長計畫。（ZOOM截屏）
紐約大學稅法中心副主任、前IRS律師Michael Kaercher介紹2017年川普稅改及其延長計畫。（ZOOM截屏）

隨著今年報稅季接近尾聲，國稅局（IRS）正在經歷一場重大的變革。根據全球首富馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部（DOGE）計畫，IRS預計將裁減數千個工作崗位。專家警告，此次裁員可能導致未來十年內政府收入減少3950億美元；加上國會正推動延長2017年川普主政時期的減稅政策，預計將使國家債務在十年內增加4兆美元，且大部分利益將流向最富有的美國人，擴大貧富差距。

少數族裔媒體（EMS）日前舉行線上討論會，邀請四位稅務專家，探討裁減IRS人力、減少預算及延長2017年川普時期稅改政策對經濟、政府稅收和納稅人帶來的深遠影響。

紐約大學稅法中心副主任、前IRS律師Michael Kaercher，首先介紹2017年川普稅改及其延長的計畫。他指出，這項稅改計畫總金額達3兆5000億美元，涵蓋企業稅和個人所得稅減免。其中，企業稅率從35%降低至21%，對企業有顯著影響。個人所得稅方面，稅減將持續至2025年。然而，這些減稅政策將對富人帶來更多好處，估計有一半的稅收減免將流向收入最高的5%的納稅人。Kaercher對此表示擔憂，尤其是當前政府面臨日益擴大的財政赤字和增長的政府支出，如何平衡這些開支，將成為未來政策的重大挑戰。

耶魯大學法學與金融學教授、預算實驗室總裁Natasha Sarin指出，IRS今年預計將徵收約97%的聯邦政府所需5萬兆美元稅收。然而，由於資源和人力短缺，預計將有約700億美元稅款無法徵收。她強調，稅務執法資源短缺，尤其是對高收入群體的審查，將可能導致大規模稅務規避，並加劇現有的財富不均。據估計，在700億美元的未繳稅款中，約200億至250億美元來自頂層1%的納稅人。然而，隨著政府削減IRS預算，這些稅款將更加難以徵收；甚至在某些情況下，這些削減可能導致更嚴重的逃稅行為，預計總損失可達2兆4000億美元。

預算實驗室政策分析主任Richard Prisinzano對此表示認同，他指出，IRS的縮編將使企業和高收入群體利用寬鬆監管環境進行稅務規避，這將進一步破壞稅制公平性。他還警告，為平衡財政支出，政府可能會大幅削減如聯邦醫療補助（Medicaid）和SNAP（糧食補助）等低收入群體福利，可能加劇收入不平等現象，並迫使低收入家庭承擔更多財務負擔。

Urban-Brookings稅收政策中心資深研究員Aravind Boddupalli則關注這些變革對移民社區的影響。他提到，IRS與國土安全部（DHS）之間的數據共享協議，可能會導致移民群體對報稅產生恐懼，並因此選擇不申請他們應得的稅收優惠，這不僅會削弱他們的經濟福祉，也會對全國兒童及家庭造成負面影響。

他指出，無證移民每年支付超過660億美元的聯邦所得稅和薪資稅，這些稅款對政府財政貢獻巨大。然而，這樣的政策可能會迫使這些人退出報稅系統。Boddupalli還強調，數據共享協議破壞了IRS長期以來的隱私保護政策，這可能會破壞納稅人對政府機構的信任，尤其是對移民社區而言，將會帶來非常消極的影響。

IRS 移民 低收入

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