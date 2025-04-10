核桃市部分社區 被列野火高危區

加州消防廳（CAL FIRE）近日發布全州最新火災高危區域地圖和地方責任區（LRA），核桃市被列入高危和極高危野火隱患地區擴大。（核桃市府）

加州 消防廳（CAL FIRE）近日發布全州最新火災高危區域地圖和地方責任區（LRA），核桃 市部分社區包含其中。核桃市府和消防部門呼籲，民眾做好準備，要在入夏前清除野火隱患。

根據州消防廳要求，最新的地圖根據山林和野火危險程度，將區域分為中度、高和極高風險地區。更新後的野火隱患畫分地圖，對核桃市的1759個地塊進行分類。其中，534個地塊位中度風險區域，699個地塊位高風險區域，526個地塊位極高風險區域。核桃市府鼓勵居民在CAL FIRE FHSZ地圖上查看住家和商家地址，做好消防準備。

由於加州消防廳提高林地防火警戒，許多之前不在高火災風險區域的居民，現在可能會發現房屋被列入危險區域。加州消防廳規定，所有處極高火災危險區域的房主，必須遵守防禦空間規定，清除易燃材料，確保安全隔離帶，防止餘燼點燃，提高野火安全性。野火高危地區想要出售房產的屋主，在賣房時必須聲明房產位高危或極高火災危險區域。更新後的地圖，也要求新建築遵守更嚴格的建築規範。

核桃市府計畫在120天內、即今年7月前採用該地圖，市府計畫在5月28日的市議會上一讀該提案，並將根據加州林業消防局的要求，更新當地野火消防規畫，幫助房主了解他們的責任。