我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

核桃市部分社區 被列野火高危區

記者楊青／核桃市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州消防廳（CAL FIRE）近日發布全州最新火災高危區域地圖和地方責任區（LRA），核桃市被列入高危和極高危野火隱患地區擴大。（核桃市府）
加州消防廳（CAL FIRE）近日發布全州最新火災高危區域地圖和地方責任區（LRA），核桃市被列入高危和極高危野火隱患地區擴大。（核桃市府）

加州消防廳（CAL FIRE）近日發布全州最新火災高危區域地圖和地方責任區（LRA），核桃市部分社區包含其中。核桃市府和消防部門呼籲，民眾做好準備，要在入夏前清除野火隱患。

根據州消防廳要求，最新的地圖根據山林和野火危險程度，將區域分為中度、高和極高風險地區。更新後的野火隱患畫分地圖，對核桃市的1759個地塊進行分類。其中，534個地塊位中度風險區域，699個地塊位高風險區域，526個地塊位極高風險區域。核桃市府鼓勵居民在CAL FIRE FHSZ地圖上查看住家和商家地址，做好消防準備。

由於加州消防廳提高林地防火警戒，許多之前不在高火災風險區域的居民，現在可能會發現房屋被列入危險區域。加州消防廳規定，所有處極高火災危險區域的房主，必須遵守防禦空間規定，清除易燃材料，確保安全隔離帶，防止餘燼點燃，提高野火安全性。野火高危地區想要出售房產的屋主，在賣房時必須聲明房產位高危或極高火災危險區域。更新後的地圖，也要求新建築遵守更嚴格的建築規範。

核桃市府計畫在120天內、即今年7月前採用該地圖，市府計畫在5月28日的市議會上一讀該提案，並將根據加州林業消防局的要求，更新當地野火消防規畫，幫助房主了解他們的責任。

核桃 加州

上一則

門票大方送 夕陽紅創辦人張克群夫妻樂此不疲

下一則

2025治癒加州系列十之2（Healing California）

延伸閱讀

年費401元 加州低成本車險怎麼申請？

年費401元 加州低成本車險怎麼申請？
自配水溝、防火牆板…南加首推「抗野火」住宅

自配水溝、防火牆板…南加首推「抗野火」住宅
南加華人春假組團看房潮 退休族掀「二度移民」風

南加華人春假組團看房潮 退休族掀「二度移民」風
州農保險申請緊急調漲房屋保費 加州准本周舉辦聽證會

州農保險申請緊急調漲房屋保費 加州准本周舉辦聽證會
伊頓災區重建洛縣開綠燈 盼30天內敲定

伊頓災區重建洛縣開綠燈 盼30天內敲定
聖荷西市更新火災危險地圖 民眾可提意見

聖荷西市更新火災危險地圖 民眾可提意見

熱門新聞

Elpais媒體報導，專家建議綠卡持有者返美時，不要簽署I-407表格。(記者邵敏／攝影)

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

2025-04-07 14:59
華人顧客被服務生追至門口強行討要更多小費。此為示意圖。（Unsplash.com）

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

2025-04-04 13:56
好市多將在少數分店開設壽司吧。（好市多臉書）

好市多將設壽司吧 但多數會員只能流口水

2025-04-03 23:41
川普關稅政策恐影響汽車價格。（FOX電視台畫面）

關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望

2025-04-03 20:44
Trader Joe's門店外大排長龍。（受訪者提供）

Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍

2025-04-08 15:57
有新移民華人中學生在學校被霸凌，媽媽靈機一動，聘請華人司機Cosplay黑幫老大，連續接孩子上下學一周，成功嚇阻同學。圖為示意圖。(unsplash/Rolando Garrido圖片）

兒遇霸凌 華人媽日薪500聘人扮黑幫接送上學 結果...

2025-04-08 20:37

超人氣

更多 >
川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%
川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到
中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%

中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%
川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬
衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域

衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域