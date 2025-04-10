洛台美商會舉辦企業參訪 實地走訪旅館與加油站收穫豐

胡永全在加油站現場說明如何因應油價波動、提升非燃油收入。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯 台美商會日前舉辦企業參訪活動，動員約60位會員實地走訪多家橙縣連鎖飯店與加油站 ，深入瞭解服務業營運模式與投資潛力。活動特別安排旅館與加油站經營者分享實戰經驗，內容涵蓋資產槓桿操作、營收管理、選址策略與現金流控管，理論與實務兼備，讓與會者收穫豐富、反應熱烈。

汪俊宇表示，從基層努力至今，他深刻體會到義氣、信任與策略性合作在事業發展中的重要性。（記者張庭瑜/攝影） 參訪團隊抵達第三站的Embassy Suites飯店（記者張庭瑜/攝影）

台美商會會長陳玲華表示，企業參訪是商會每年重要活動，促進會員實地了解不同產業的經營模式，激發投資與合作契機。今年特別邀請三位企業主分享旅館與加油站的實務經驗，從資產操作、管理模式到市場趨勢，內容實用豐富，讓與會者收穫良多。

此次活動由新任理事羅麗惠規畫，結合其多年財務專業與旅館經營經驗，呈現高效管理與資產擴張的實例。北美洲台灣商會聯合總會名譽總會長汪俊宇與理事胡永全，也分別就旅館與加油站投資分享獨到見解，提供第一手經驗。

參訪團隊首站來到羅麗惠在安那罕（Anaheim）Doubletree Hotel，由飯店管理團隊詳細介紹酒店設施、房型規畫。接續轉往園林市（Garden Grove）加油站，由胡永全介紹營運流程，如何因應油價 波動並提升非燃油收入。幫助對傳統服務業有興趣的會員，更好的掌握加油站經營模式與多元發展商機。

胡永全表示，加油站經營雖屬勞動密集型產業，但只要策略得當、堅持投入，仍可獲得穩定回報。（記者張庭瑜/攝影） 大合影。（記者張庭瑜/攝影）

中午時段安排三場精彩專題演講，主題聚焦旅館投資、飯店經營管理及加油站產業機會。透過三位投資人及加油站業者分享經驗，為與會者帶來諸多啟發。汪俊宇首先分享他從基層打拼至成功的心路歷程，強調「義氣、信任、策略性合作」在商業投資中的關鍵作用。他鼓勵年輕一代不僅要有前瞻視野，更要具備靈活應變能力，才能在瞬息萬變的市場中穩健發展。羅麗惠則分享她如何從700萬美元資本起步，透過精準的數據分析和成本管控，成功擴展至擁有14家飯店的經營案例。

第一家飯店參訪結束後，參訪成員在房間合影。（記者張庭瑜/攝影） 團隊於第二站實地參觀加油站各項設施。（記者張庭瑜/攝影）

胡永全以輕鬆幽默的風格，暢談多年加油站經營心得。他坦言，儘管這是一個勞動密集且充滿挑戰的行業，但若能找到合適的經營策略並堅持長期投入，便能獲得穩定回報。他特別提醒有意進入此行業者，需準備充足的現金流以應對可能的壓力。下午，會員參觀聖塔安那的Embassy Suites飯店各區設施。