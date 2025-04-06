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世報春季教育展／潘子瑜：教育成功 另一選擇

記者劉子為╱艾爾蒙地報導
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潘子瑜分享她在社區大學工作的經驗，並講解如何走向教育成功的道路。（記者劉子為/攝影）
潘子瑜分享她在社區大學工作的經驗，並講解如何走向教育成功的道路。（記者劉子為/攝影）

世界日報洛杉磯社4月5日舉辦「2025春季教育展」，瑞航德社區大學（Rio Hondo College）前校長潘子瑜（Teresa Dreyfuss）分享她在社區大學領域的經驗，並講解如何走向教育成功的道路。

潘子瑜回顧了自己在瑞航德社區大學的八年任期，並強調社區大學在美國教育體系中的重要角色。她提到，社區大學的運作資金大部分來自州政府與聯邦政府的補助，能提供多元化的學習機會，包括為來自不同背景的學生提供專業課程，並支持他們轉學到四年制大學。

潘子瑜也談到，從小培養孩子的語言能力至關重要，尤其是學習多語言，如中文和西班牙語。父母應該創造一個支持性強且安全的學習環境，讓孩子在沒有過度壓力的情況下成長。她也提醒家長要注意孩子的社交圈，因為朋友的選擇對孩子的未來有深遠的影響。

潘子瑜表示，社區大學不僅提供基礎學術教育，還為學生提供專業技能訓練。她建議家長和學生在選擇大學時，要多了解各大學的資源、學術環境和入學標準，並根據孩子的興趣和需求作出最合適的選擇。

洛杉磯 聯邦政府 世界日報

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