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Marvin Liu：參與科研是升學加分捷徑

記者楊青╱洛杉磯報導
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博雅教育首席規畫專家Marvin Liu表示，參與科研項目研究，是那些學習成績好但課外活動含金量較低的學生，為自己升學加分的捷徑。（記者楊青╱攝影）
博雅教育首席規畫專家Marvin Liu表示，參與科研項目研究，是那些學習成績好但課外活動含金量較低的學生，為自己升學加分的捷徑。（記者楊青╱攝影）

博雅教育（Boyar Education）首席規畫專家Marvin Liu在5日的世界日報春季教育展中主講《頂尖名校導師在線科研項目如何助力大學申請》，詳細介紹了參與科研對學生升學的影響，並介紹項目開展流程及類別和學生反饋。

Marvin Liu表示，參與科研項目研究、爭取撰寫的論文在知名專業刊物上發表，不僅是高中11年生快速彌補學術成績距離的有效方法，也是那些學習成績好但課外活動含金量較低的學生為自己升學加分的捷徑，同時還是頂尖大學在讀生申請研究院和高級科研機構的敲門磚。

他表示，多年來博雅教育的很多科研項目均由各地名校老師和行業精英領軍，學生在老師指導討論課題，深化研究，並從課題衍生研究論文，對於大學申請大有幫助。

Marvin Liu表示，目前博雅教育有14大類的科研項目可供高中學生參與，包括自然科學、計算機、心理學、哲學和藝術類等等，每個專業下又有數十個不同的細分專題，學生可根據不同的愛好參與研究。名列前茅的學生將會得到名校老師的推薦信，優秀論文可發表在專業期刊上，不僅是學術能力的體現，也是名校錄取參考的重要指標。

博雅教育首席規劃專家Marvin Liu表示，參與科研項目研究，是那些學習成績好...
博雅教育首席規劃專家Marvin Liu表示，參與科研項目研究，是那些學習成績好但課外活動含金量較低的學生，為自己升學加分的捷徑。（記者楊青╱攝影）

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