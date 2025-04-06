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世報教育展 八場講座信息滿滿

記者楊青╱洛杉磯報導
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教育機構的專家們向學生和家長介紹最新升學資訊。（記者楊青╱攝影）
教育機構的專家們向學生和家長介紹最新升學資訊。（記者楊青╱攝影）

世界日報「2025春季教育展」5日在洛杉磯華僑文教中心舉辦，來自南、北加州教育界、法律界、金融界和僑學界的專家學者和行業翹楚，分享升學祕訣、課程選修、獎學金申請、課後輔導、才藝興趣培訓、高校介紹、職業發展和人生規畫等最新資訊，剖析教育趨勢和利弊戰略，五個小時八場講座信息滿滿，學生和家長滿載而歸。

世界日報社長于趾琴開場致歡迎辭表示，世界日報多年舉辦大型教育展，今年則是從2020疫情爆發之後第一次恢復舉行的實體教育展活動，希望通過線上線下的教育展，邀請各方專家學者傳達教育最新資訊和議題，尤其是川普總統上任之後，在教育政策方面做了很多調整，對學生會產生什麼樣的影響？學生升學和獎學金申請是否會有新挑戰和應對方法？教育展希望全方位為學生和家長答疑解惑。

除了來自南北加州的教育專家外，前教育部助理副部長兼雙語司司長張曼君、東洛杉磯學院世界語言系中文及中國文化教授劉榮文、人生導師方孝偉律師等也在教育展上發表了專題演講。南加僑界知名人士楊家淦主持開幕儀式。

南加州中文學校聯合會會長車慶餘代表各界感謝世界日報恢復舉辦線下教育展活動。她表示，世界日報的年度教育展活動一直令教育工作者和家長學生非常期待，同時見證了世界日報對教育的支持和堅持。

車慶餘同時介紹了中文學校聯合會，她表示，南加中文學校聯合會差不多有80所中文學校，學生從幼稚園至12年級高中生都有，今年還增加了18歲以上的成人學生。她表示，川普總統上任之後的教育改革，教學單位更感責任重大。培育優秀人才，讓孩子們接受良好教育，進入理想大學，擁有美好的職業和人生，應該從小開始，值得大家一起努力。

教育機構的專家們向學生和家長介紹最新升學資訊。（記者楊青╱攝影）
教育機構的專家們向學生和家長介紹最新升學資訊。（記者楊青╱攝影）
世界日報社長于趾琴致辭歡迎大家參加春季教育展。（記者楊青╱攝影）
世界日報社長于趾琴致辭歡迎大家參加春季教育展。（記者楊青╱攝影）
南加僑界知名人士楊家淦主持開幕儀式。（記者楊青╱攝影）
南加僑界知名人士楊家淦主持開幕儀式。（記者楊青╱攝影）
關聖宮龍獅團的孩子們為教育展帶來精彩的中國舞獅。（記者楊青╱攝影）
關聖宮龍獅團的孩子們為教育展帶來精彩的中國舞獅。（記者楊青╱攝影）
南加州中文學校聯合會會長車慶餘代表各界感謝世界日報舉辦教育展活動。（記者楊青/攝...
南加州中文學校聯合會會長車慶餘代表各界感謝世界日報舉辦教育展活動。（記者楊青/攝影）

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