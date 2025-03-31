世報教育展／發現孩子興趣和特長 資深教育家潘子瑜分享經驗

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許多華人家長喜歡當「虎爸虎媽」，認為在嚴厲、強勢的環境下，才可以讓孩子進步、成才。擁有30多年高等教育經驗，南加州 瑞航德社區學院（Rio Hondo Community College）退休 校長潘子瑜（Teresa Dreyfuss）表示，發現小朋友的興趣和特長，從小教育、引導他們的成長，也能培養出成功的孩子。

潘子瑜將在4月5日（周六）的世界日報 教育展上為大家帶來「經營勝利的途逕，步向頂尖之路」的主題講座，時間為下午2時30分開始。她將主要討論兩點內容，一是如何從小發現孩子的特長和能力，通過積極引導來幫助他們走向成功。第二是社區大學對於晉升名校的優勢。潘子瑜屆時將留出時間給現場觀眾提問，為民眾答疑解惑。

針對從社區學院晉升四年制大學的好處，潘子瑜介紹，很多孩子的親身經歷證明，美國頂尖私校以及加州頂尖公立大學在招生時，會考慮種族因素。有亞凱迪亞（Arcadia）、聖瑪利諾（San Marino）這些好學區畢業的優秀華生，卻沒有被頂尖的加州公立大學錄取。她說，從高中畢業直接入讀這些頂尖大學競爭很大。而通過社區學院讀書再轉至四年制大學，則容易很多，有些社區大學甚至有「保升學項目」，學生百分百可以轉至四年制公立大學。潘子瑜說，目前社區大學的學生拉丁裔占多數，對於一些華裔家庭，上社區大學感覺「不光榮」。但是經過社區大學轉至四年制大學，最後畢業時，拿到的畢業證書與從高中直接入讀大學學生的畢業證書無異。

潘子瑜1976年留學美國，讀取拉汶大學（University of La Verne）企業管理碩士學位。她在瑞航得社區學院服務30餘年，從主計長一直晉升至校長。她自2013年5月起擔任校長，直到2019年6月退休。